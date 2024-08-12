她控護理師想將癌末母趕安寧病房 醫療人員嘆：熱忱這樣被消磨殆盡

聽到「安寧病房」一詞的出現常讓家屬與病友憂心，然而安寧病房並不代表被放棄治療或是等待離世。一名網友在Dcard上發文，抱怨護理師詢問她要不要將媽媽轉到安寧病房，文章反倒引發不少醫療從業人員不滿抱怨。

原PO說明自己的媽媽是癌末病患已經多次進出醫院，但主治醫師都沒有和她討論安寧病房的事情，也補充自己認為和醫師的關係並不差。但某天晚上，負責照顧媽媽的護理師卻詢問她要不要轉去安寧病房，原PO說「有點傻眼，不懂為什麼這件事情是護理師來詢問」。

面對護理師的詢問，原PO表示只要主治醫師不放棄她們就不放棄。而後來因為鼻胃管的相關問題，她向護理師說自己會再跟醫師討論，自己也已經和醫師約好了，不知道醫師行蹤的護理師則感到不可思議。

除了詢問原PO，她的爸爸也曾被護理師詢問一樣的問題。她在文末寫道「想求助大家正常的安寧SOP是由護理師來溝通的嗎？還是我遇到一個不爽我們家的護理師。」

文章吸引了不少相關人士留言，「轉安寧病房不代表放棄治療，轉安寧的議題也不一定是要主治醫師才能開口」、「有沒有一種可能是醫生端有提，請護理師去探探口風了解病人及家屬的意願？」、「看了覺得好難過，熱忱就是這樣被消磨殆盡的」、「不是妳遇到一個不爽你們家的護理師，是那位護理師有夠倒霉遇到你們這種家屬」。文章引發不少醫療從業人員不滿抱怨，不過也有人表示可以理解家屬的心情，「癌末病人的家屬，對於『安寧』很敏感會聯想到是不是醫師不救了之類的，所以當病人家屬有這樣的認知時，醫師還沒通知到這一塊突然被護理師通知會很錯愕跟害怕甚至無法面對」、「我懂妳驚訝的心情」、「看著家人求生意志很強，真的無法相信，我們可以相處的日子在倒數了」、「我覺得大家不需要太譴責原PO，雖然在醫療界的大家都很明白安寧病房是怎麼樣的一個存在，但對於一般民眾可能還是有些迷思」、「當自己的家人生病時，那種無助的心情大家都應該更將心比心」。

有不少留言補充一般人對安寧病房的錯誤迷思，「是以舒緩病人為主的療程，但同時也是要我們學會道別」、「緩解輔導心理跟減輕生理的苦楚的治療法，讓病患能安心走完人生最後一哩路，這是安寧病房的旨意」、「有別於一般病房的積極侵入性治療，他們一樣讓病患有維生功能，但有更多心靈上的照護，而不是一般民眾認知的去那邊等死」。