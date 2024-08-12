午餐快吃完發現「有腳」 便當驚見炸肉底下恐怖加料

享用餐點時，最怕有「蟲蟲危機」，日前有位網友抱怨，他中午去便當店買飯吃，吃到剩下最後一片肉時，翻面發現「有蟑螂黏在上面」，讓他驚呼「快吐了」。文章曝光後，網友驚呼「太誇張了，以後不要吃了」。

一名網友在PTT發文表示，他中午跑去公司旁邊的便當店買飯，全部吃到剩最後一片肉時，突然「想要把肉片翻過來吃」，結果看到肉片底下黏著一隻蟑螂，讓原PO驚呼「原本還不太相信是蟑螂，但仔細一看發現有腳，我整個便當快吃完才看到，如果我沒把肉片翻過來，可能就吃下去了」。

文章一出，網友紛紛回應「嘔……衛生局電話打下去」、「雖然你沒有直接吃下去，但那整片肉也是跟蟑螂一起炸吧」、「有出現一隻蟑螂的話，絕對不會只有一隻，因為蟑螂都是整群的，可能你剛剛已經吃下去好多隻了，最後一隻不小心被你看見」、「兄弟姐妹都在你肚子了，讓他們在你肚子團聚吧」、「你如果現在才去講，老闆會說你是吃到最後半片肉才自己放進去」、「炸過的應該細菌都殺死了」、「太誇張了，你看到的是你沒吃下肚的那隻」。

也有人幽默回應，「油蔥啦」、「小確幸，當成加料」、「加菜不用錢，快去感謝店家」、「紅棗啦，奧客喔」、「炸焦的油蔥酥啦」、「那是食材，不要浪費」。