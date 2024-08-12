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麥當勞曾象徵奢侈？他好奇為何現在變平價 網貼30年前菜單揭驚人漲幅

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己聽老一輩的人說，以前吃麥當勞是一件很奢侈的事，甚至能用來犒賞小孩，並問網友是否有一樣的經歷。美聯社
近日有網友發文，表示自己聽老一輩的人說，以前吃麥當勞是一件很奢侈的事，甚至能用來犒賞小孩，並問網友是否有一樣的經歷。美聯社

現在麥當勞在多數人眼中就是一般的速食店，但曾經它也是昂貴奢侈的代表。近日有網友發文，表示自己聽老一輩的人說，曾經吃麥當勞是一件很奢侈的事，甚至能用來犒賞小孩，並問網友是否有一樣的經歷。

原PO在PTT以「麥當勞，在以前是昂貴的外食代表嗎？」為題發文，表示自己聽老一輩的人說，曾經吃麥當勞很貴，大家都覺得麥當勞很稀有，還會拿來犒賞孩子。但如今麥香雞、麥香魚單點都在50-60元，加上套餐或一些附餐也不會貴到400以上，小孩也不會因為吃麥當勞特別高興。這讓原PO好奇，現在麥當勞對大家來說是平價的西式食物嗎，以前真的有人認為吃麥當勞是昂貴奢侈的代表嗎？

文章引來大量網友的留言，不少人表示以前吃麥當勞真的是很奢侈的事，「30來年前確實是有錢或慶祝才會吃，我小時候吃，最頂的套餐一份約要120」、「小時候吃麥當勞真的是比便當貴很多」、「小時候只有考試考好才有麥當勞吃，三姐弟吃3包薯條，一份6塊麥克雞塊一人2塊」、「南部以前正忠排骨飯，6、70很飽了，麥當勞最少100。小時候吃得起麥當勞，家裡都有雙B坐，不差錢」。

也有網友表示麥當勞現在相對平價是因為漲價幅度低，「30年前雞腿便當6、70元，現在漲到2倍，麥當勞漲福沒那麼誇張」、「麥當勞很神奇，最早是奢侈後來變成微奢，後來物價漲它沒什麼漲它又變成平價甚至便宜，之前漲最近又變成微奢」、「麥當勞套餐90-120，巷口攤子牛肉麵45元，在經濟拮据的時代，用兩碗牛肉麵換一個套餐，而且還要去台北市吃，真的是有錢人的象徵。但是後來同樣牛肉堡套餐才88，牛肉麵變130時，麥當勞變窮人吃的」。

還有網友發出一張30年前的麥當勞菜單，發現很多品項幾乎沒漲價，曾經60元的6塊麥克雞塊現在66元，58元的麥香魚現在60元，曾經55元的麥香雞現在單點只要49元，「你認真看就知道，尤其雞塊，差不多是40年都沒漲價。第一間麥當勞是1984，這張大概1990的」。

30年前的麥當勞菜單。圖／擷自PTT
30年前的麥當勞菜單。圖／擷自PTT

PTT 套餐 漲價 速食 麥當勞

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