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電費飆破1萬7！他驚「明明用一級變頻」 空調師傅解答：2事更重要

聯合新聞網／ 綜合報導
冷氣示意圖。圖／Ingimage
冷氣示意圖。圖／Ingimage

天氣炎熱，許多家庭紛紛打開冷氣，不過近日有網友疑惑，為何明明使用一級變頻空調，總電費竟高達1萬7122元。對此，有自稱「冷氣師傅」的網友跳出來解答，提醒「一級變頻不代表省電」，重要的是兩關鍵。

該名網友新一期電費帳單被轉發至臉書社團《爆料公社》討論，他表示家住透天厝，有兩個電表，本期共用了3,600多度，一樓應繳金額是1890元，二～三樓則是1萬5232元，合計高達1萬7122元。他也不禁納悶，明明就是一般住家用電，且電器全是一級變頻，電費不曉得為何那麼驚人，更吐槽自己「在電費帳單實現財富自由」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這個電費不合理啊，我家24小時冷氣開著，也頂多這價位的三分之一而已」、「我家透天兩台冷氣幾乎不關的，兩個月也沒6,000」、「變頻沒省到哪，我大概19,000」、「一級變貧冷氣」、「要買超過坪數才省電」。

也有自稱是空調師傅的網友表示，一級變頻不代表省電，冷氣要看噸數及使用方式，不要頻繁開關，只要壓縮機啟動就會耗電、吃錢，「我家五台冷氣，電費沒有超過4,000元」。

另外也有網友認為，比起冷氣，應該是其他吃電怪獸搞鬼，「你二、三樓電費麼高，你家用非定時定溫電熱水器嗎？」、「我家本來有電熱器，每個月電費都破萬，後來把熱水器換掉後，每個月電費就變成2,000～3,000，給你參考」、「每個人家裡的情況都不同，西曬、無鄰獨棟透天、頂樓無加蓋、電動車、其他吃電怪獸等都會影響，單憑說冷氣吹多久來認定電費高低，根本不能比較，意義不大」。

冷氣 帳單 省電 透天厝

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