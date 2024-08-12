出國變巨嬰友保母！花六萬換一肚子氣 她曝過程冤喊：有夠瞎

難得和好友出國總是令人興奮又期待，但如果遇上雷隊友不只興致全無，可能還要受滿肚子氣。一名網友在Dcard上發文抱怨，好友邀請她一起出國，沒想到卻是噩夢的開始。

原PO表示自己一年三分之二都在國外，每一次都會玩三週以上，而她在好友的多次邀約下答應六月一起出國玩四天。

沒想到，朋友不僅讓她處理所有旅遊細節，甚至還會搞消失，讓她非常不滿。她表示自己原本打算陪朋友四天，朋友回國後繼續獨旅。朋友看到訊息後先是搞消失，之後又說「男友不讓她自己搭飛機」，要求原PO只能跟她一起玩四天。

原PO答應後兩人一起飛出國，結果這才是噩夢的開始。飯店的費用因不同網站報價不同先是被好友懷疑坑錢，到飯店以後好友又一直嫌東嫌西。原PO還補充，旅行時因為兩人想去的地方不同，她提出分開行動卻被好友以「不敢一個人」拒絕，而原PO想去酒吧，朋友自己不想去又硬要跟，還跟男友告狀，她直言自己是免費保姆。

結束這場痛苦的旅行後，好友和男友還在社群平台陰陽怪氣的發文，讓她覺得非常無辜又荒唐，直言「真的有夠瞎」、「花了六萬塊出國一肚氣」。

文章一出吸引不少網友前來留言「什麼巨嬰，妳不說是朋友我還以為是妳剛剛辭掉了一份保母的工作」、「這種朋友真的不要比較好」、「我真的相信最容易看清一個朋友的方式就是一起旅行」、「雖然六萬很貴，但還是要恭喜妳少了一個爛朋友耶！」、「沒公主命就不要公主病」，也有網友分享自身經驗「拍照不好看就一直在碎唸，小事很會放大」、「因為自由行一直走路較累，情緒就會不是很好，講話稍有讓她不開心，就會很嗆臉很臭」、「從行程開始都沒意見，等去了開始說走行程太累，飯店太小、床鋪有味道，變成有些地方無法去」。

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