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台鐵誤點等1小時 還沒上車門就關了！她曝官方超雷反應

聯合新聞網／ 綜合報導
網友搭乘台鐵因誤點等一小時，又因太早關門而沒有上車。圖為台鐵列車示意圖。聯合報系資料照片
網友搭乘台鐵因誤點等一小時，又因太早關門而沒有上車。圖為台鐵列車示意圖。聯合報系資料照片

台鐵經常誤點，因此會帶給旅客不少困擾。有一名女網友近日搭乘普悠瑪，列車不慎誤點27分鐘，一行人好不容易等到列車進站，車門卻在排隊乘客還沒完全上車前就關閉，站務員以對講機通報要求列車開門，不過列車依然開離月台，後續台鐵處理方式也令她很傻眼，直呼很生氣。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她原訂搭乘8/10下午4時40分的普悠瑪列車，然而列車不慎誤點27分鐘，等到列車終於進站，她與友人在車廂門口排隊上車，前面還有一位女乘客，想不到前面女乘客才剛把腳踏車抬上車廂，列車門就關了，所幸女子反應快，腳才沒有被車門夾住。站務員見三人沒上車，便立刻以對講機通報，但列車依然開走。

該網友表示，三人當下都非常傻眼，而且甚至都已經在月台等了一小時。站務員請三人到台北車站一樓處理，她說「中間每問一個窗口，叫我們去的地方都不一樣，問了好幾個窗口才抵達可以處理的值班站長室」。

原PO表示，「詢問人員能否調月台監視器，說聯絡不到管理監視器的人員，後來才幫我們換成18:00出發的新自強，原訂18:20就可以抵達台中，現在19:47才會到，白白在車站浪費了好幾個小時」。

該網友無奈表示，台鐵只有留下三人的聯絡方式，並聲稱要調監視器釐清事件經過，也不清楚後續處理狀況如何，但他們三人因此被浪費時間，真的非常生氣，「台鐵的處理方式及態度實在是不知道該說什麼」。

其他人留言，「扯欸，火車誤點不是常態嗎？第一次看到排隊很久，沒搭上去直接開走的」、「站務員不是應該要確認乘客都上車了，打手勢後才會關門嗎？這樣子會有賠償嗎？」、「顯示公司治理出現很大的問題了吧，小則乘客沒上到車，大則火車出軌，不容忽視，台鐵皮繃緊一點吧」。

有類似經驗的網友分享，「大概6年前，我要在花蓮瑞穗站下車，我們沒有拖隊，一開門就下車，門竟開不到幾秒就關門，我朋友跟我3歲兒子先下車，門關上瞬間我超傻眼，兒子看我沒下車在月台上大哭，幸好我朋友已下車，就這樣我被載往台東，跟車上乘務員講也只是回覆只好請我坐到下一站再想辦法會合，事後我也寫申訴，根本沒用，就是官方回答說他們當天都有按規定時間開門關門」。

Dcard 台鐵 普悠瑪

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