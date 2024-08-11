台鐵座位被堆滿垃圾 一拿竟是2包嘔吐物！他臭哭怒問：素質在哪

搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸時，廣播都會宣導下車時應將垃圾一同帶下車，留給下一名旅客整潔的座位。近日有網友搭乘台鐵親子車廂，一上車發現座位前置籃堆滿垃圾，一拿起來才發現竟是兩大包嘔吐物，他崩潰表示「到底公德心、素質在哪？」

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他於8/4搭乘台鐵129車次第12節親子車廂，當天帶著小孩從台中豐原站上車，入座後發現兩個座位的前置籃被堆滿垃圾，因為無法忍受垃圾氣味，他只好自行收拾前一組客人的垃圾，一拿起來才發現竟然是兩大包嘔吐物，他崩潰表示，「害我瘋狂洗手消毒手，幸好有打結沒漏出來，或許是小孩坐車嘔吐，我能諒解，但好歹自己收拾帶下車或拿去丟，這就算留給清潔人員收拾也很沒品，到底公德心、素質在哪？」

其他人留言，「當父母的本身沒教養，在這種家庭下生活的孩子，以後長大大概也是令社會唾棄的人」、「一堆台灣這樣的人」、「好噁，我的垃圾都自己帶下車丟耶」、「台灣教育失敗就是這樣來的啊」、「素質真差」、「祝那個人拉肚子一天」、「真沒公德心的」、「沒有陸客可以背鍋了」。

不過有網友有不同看法，「先聲明我自己本身不是這種人，但是在我的想法來說，你可以自己身體力行來影響自己家人或朋友一起身體力行，但是你無權要求別人一定要照你的道德水準來這麼做，因為這並非硬性規範，就像我在麥當勞，如果前面的客人沒收拾就走人，我也會幫前面的人收拾，因為我自己想要有一個乾淨的空間，而我用完餐也會把桌面擦拭乾淨，但我無權去批判別人為什麼不收拾」。