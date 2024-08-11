他把機車停在水溝蓋怨「第一次被開單」 網曝原因：不是紅線內就沒事

近幾年來，大眾運輸爭議頻頻出現，每個人的一舉一動都被社會觀注著，任何一個無心的舉動，都可能遭到身旁的人放大檢視。有網友發文分享自己搭乘高鐵時，目睹他人將雙腳踩踏在前方椅背上，讓她覺得實在是很沒有公德心。

2024-08-09 17:22