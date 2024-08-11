他把機車停在水溝蓋怨「第一次被開單」 網曝原因：不是紅線內就沒事
違規停放汽機車會被依法拖吊或開單，有一名網友長年來將機車停在台中水安宮捷運站旁的巷子，近日第一次被開單違規停車，他坦言「以為停在水溝內不會被開單」，其他人解釋，「如果有畫紅線是該路段都不能停，不是在紅線內就沒事」。
一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他長年來習慣把機車停在台中水安宮捷運站附近巷子的紅線內水溝蓋旁，近日第一次被開單違規停車，他才驚覺該地區是不可停車，他表示，「還以為停在水溝內不會被開單，原來也會被開單，希望大家要注意」。
其他人留言「有紅線都是會開單，只是是不是重點道路跟有沒有人檢舉而已」、「紅線內外都會中獎」、「巷子寬度不夠，就算非紅線也會開單，何況你這還是紅線，賺停車費好幾年了，夠了」。不過有網友表示，「申訴會過，我家樓下也這樣，一整排被開單，結果去申訴都過，然後就繼續停，後來都不會開單了」。
有網友解釋，「紅線規範的範圍是道路範圍，只要是道路範圍，不論紅線的內側或外側皆禁止臨時停車，水溝屬於道路附屬設施，因此算道路範圍，劃紅線路段只要壓到水溝就算違停。至於未壓到水溝，停在水溝到建築物之間，那塊柏油看起來像退縮地或是畸零地，是否屬道路範圍要權責單位判定。假設那塊畸零退縮柏油屬道路範圍，那紅線劃設位置明顯不符設置規則之規定」。
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