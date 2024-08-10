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水煮蛋殼好難剝！網曝1招秒脫殼：方便又實用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己煮完蛋後都有泡冷水，蛋殼還是很難剝，總是都坑坑疤疤，好奇有沒有輕鬆剝蛋殼的方法？示意圖/Ingimage
一名網友分享，自己煮完蛋後都有泡冷水，蛋殼還是很難剝，總是都坑坑疤疤，好奇有沒有輕鬆剝蛋殼的方法？示意圖/Ingimage

水煮蛋方便又具有營養價值，不過蛋殼有時候卻不好剝！一名網友分享，自己煮完蛋後都有泡冷水，蛋殼還是很難剝，總是都坑坑疤疤，好奇有沒有輕鬆剝蛋殼的方法？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「家常菜」表示，自己煮完水煮蛋後，有泡冷水並加鹽巴，不過蛋殼還是很難剝，常常都弄得坑坑疤疤，好奇有沒有什麼方法，能輕鬆剝蛋殼？

貼文一出後，不少內行網友表示「蛋太新鮮就會很難剝，常溫放一天再煮，應該會比較好」、「有時候蛋太新鮮也很難剝」、「鮮度太足不好剝殼，買回來放幾天再煮」、「蛋不能用太新鮮的，買回家放一兩天再煮」、「蛋太新鮮了」。

另外，也有不少網友分享剝殼祕訣，指出「泡冰水，泡到蛋摸起來沒有餘溫」、「煮完後敲破蛋殼放冷水裡，涼了再剝」、「蛋煮熟放冷水泡一下，水倒掉後拿著盆子用力搖一搖，讓蛋互相碰撞就很好剝」、「煮好放冷，再放進冰箱幾個小時，拿出來後變超好剝」、「試試在水裡面剝，也很好脫殼」、「我前幾天才試過，一定要用冷水泡到涼了才好剝」。

冰水 蛋殼

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