傳LINE習慣加2字！妹子同事秒嗆「好老」 他崩潰：以為很多人用

LINE在台灣是非常普及的通訊軟體，不管是在公事或是私人領域使用的頻率都很高。最近有一名網友表示，他最近和年輕女同事用LINE通話時，結尾加上「XD」2字，結果馬上被嗆「好老」，讓他崩潰問「真的只有老人在用嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT發文，他表示最近和隔壁部門剛畢業的一名女同事討論下周簡報，回家還繼續趕稿，最後終於弄完，這時po回了一句「總算弄出來了XD」，沒想到年輕女同事回他「欸你好老喔，現在還在用XD」，讓他當下很崩潰。

po仔細想一想後，好像在Dcard跟threads上真的沒看過有人在用，但他自己認為XD很好用，不管什麼情況都能接，也好奇「為啥現在年輕人不用了呢？還有什麼顏文字只有老人在用呢？」

不少人見文也說，「本來就是了，而且好幾年前就這樣了」、「2024了還大驚小怪這件事，真的老」、「是，老人才使用這個符號」、「笑死根本沒人這樣用了」、「我就老XD勇敢面對」。

但也有人還是很愛用「我超愛用XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD」、「公司年輕妹妹也在用XD」、「還好我用XDD」、「我反而看到很多國高中生在用耶」、「老人才會說用XD的是老人XD」。