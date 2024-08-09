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停完汽車回來秒變機車格 網友提醒：先檢查底盤是否一片白

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現自己僅僅離開愛車一上午，車底的汽車停車位竟變成了一整排機車格。圖／擷取自臉書社團「爆料公社二社」
網友發現自己僅僅離開愛車一上午，車底的汽車停車位竟變成了一整排機車格。圖／擷取自臉書社團「爆料公社二社」

你有過類似經驗嗎？明明停好車離開前確認過自己沒停錯，回來卻發現停車格不一樣了。就有網友發現自己僅僅離開愛車一上午，車底的汽車停車格竟搖身一變，成了一排機車停車格，讓他忍不住好奇「施工單位究竟是如何畫線的？」

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示自己一早停的明明是汽車格，中午來牽車卻變成機車格了，且當時並未收到任何公告，讓他驚訝質疑：「很好奇他們怎麼畫線的？」

貼文一出吸引網友留言回應，「輪胎處沒畫到，滾輪式油漆劃線」、「看前後輪軸心的部分沒畫，所以應該不是用（堆高機）叉車，可以安心了」、「沒叫你移車喔？我同事被叫回去移車耶」、「人工拿著油漆桶，刷子，蹲在車子旁邊劃線」、「我家前面的線也是如此能畫線的就畫，不能畫的下次會過去補」。

不少幽默的網友表示，「用低哥（堆高機的台語諧音）把車插起來畫好線再放回來」、「不要懷疑，是縮小燈」、「合併儲存格」、「你要不要檢查一下你的內裝椅子？可能被畫成了斑馬紋座椅」、「浩克把車舉起來畫的」。

也有人提醒原PO，「如果線沒乾就開走輪胎就變白色的了」、「輪胎位置沒有畫，應該是用滾輪長桿推進去畫的，不知道有沒有沾到底盤」、「你的底盤應該已經有油漆」、「低頭看一下底盤吧，地上少畫的白線，應該畫在你車上了」、「底盤有機會沾到滴哥牙（推高機叉子）的DNA，這時候你需要CSI來協助調查，證明你的清白」。

停車位 停車格 汽車格

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