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高中生做美甲被路人阿嬤罵 知名歌手出面力挺：想做就做！

聯合新聞網／ 綜合報導
女學生分享自己在搭公車時，因「做指甲」遭到路人阿嬤指責碎念。圖／擷取自Threads
女學生分享自己在搭公車時，因「做指甲」遭到路人阿嬤指責碎念。圖／擷取自Threads

現代不少女生喜歡化妝、做美甲、打扮的漂漂亮亮，不僅自己看得開心，出門時也增添了更多自信。日前有一名女學生在搭公車時，卻遭到路人阿嬤指責碎念，讓她感到很傻眼：「暑假做指甲怎麼了？」

一名女網友在Threads上發文，表示自己一上公車就遭到路人阿嬤指責，讓她感到十分傻眼，不明白自己暑假做指甲怎麼了，「不是北一女的學生就應該要被罵嗎？」並且貼出了自己和對方交談的影片。

只見阿嬤在影片中不斷碎念：「高中生哪能這樣？要不要太離譜？不學好學這些歪七扭八的頭腦在想什麼？」甚至還大罵她：「妳看其他人有這樣嗎？多讀一點書，少在浪費時間亂花錢！」無論原PO如何回應都無法減低阿嬤的怒氣，對方完全沉浸在自己的情緒世界中。

貼文一出後，同樣也搭乘那班公車的路人出面回應，表示自己目睹事情發生的整個過程，原本想跳出來幫忙說話，但沒多久當事人就下車了，她也提到自己由於工作的關係無法做美甲：「看到妳的指甲，是真心覺得漂亮與羨慕，你們沒有錯是她過分了，真不好意思讓你們一早遇到壞心肝的大人」。

不少網友紛紛安慰原PO，認為現在學生做美甲早已不是什麼太稀有的事，「沒辦法，阿婆的社會已經比不上現在的社會啦，畢竟他們那個年代什麼年齡就該要是什麼樣子」、「阿嬤可能還活在戒嚴時期，思想偏老舊」、「我女兒幼稚園就在做指甲做到現在小五，媽媽我都是親自幫她做指甲」。

知名歌手「Karencici」也在下方留言力挺：「又不是用指甲學習，想做就做！」並曬出自己做美甲的精緻照片，讓網友直呼「超級好看」、「好cici的美甲」、「這簡直天元突破了…」。

知名歌手「Karencici」曬出自己做美甲的精緻照片，力挺原PO「想做就做！」圖／擷取自Threads
知名歌手「Karencici」曬出自己做美甲的精緻照片，力挺原PO「想做就做！」圖／擷取自Threads

公車 暑假 美甲 阿嬤 高中生

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