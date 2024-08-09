將大眾運輸當作自己家？ 眾網友怒分享：很沒公德心的舉動

近幾年來，大眾運輸爭議頻頻出現，每個人的一舉一動都被社會觀注著，任何一個無心的舉動，都可能遭到身旁的人放大檢視。有網友發文分享自己搭乘高鐵時，目睹他人將雙腳踩踏在前方椅背上，讓她覺得實在是很沒有公德心。

一名網友在Threads上貼出照片，表示自己在搭乘高鐵時，目睹有位穿著打扮精緻的乘客，將自己的腳踩踏在前方椅背上，讓她看不下去，直言：「氣質真的是一瞬間的，穿的再精緻但很沒公德心」。

貼文一出後，不少人留言分享自己也曾在車上遇到同樣沒有公德心的舉動，「之前我在飛機，後面女生腳從椅子之間的洞放到我的旁邊，並且一直吃餅乾掉餅乾渣」、「我看到是這個（將鞋子全部脫掉）……無言」、「今天坐高鐵還有阿伯把腳放到小桌子上撕腳皮」、「還看過腳直接伸到前一個座位扶手的」、「上次在火車上看到有人把雙腳直接放到椅子上，兩個椅子他直接斜著躺，超傻眼」。

網友紛紛感嘆道，「給方便當隨便！」、「有一天你會發現，穿的漂漂亮亮的人，還不如善良有道德的人」、「沒錯，即便一堆精品拿上手，沒氣質的人還是撐不起來的」、「看到這種都納悶怎麼好意思」。