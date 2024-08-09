算命師疑養小鬼…鐵口直斷小三是「掃把星」 他鐵齒硬娶下場慘了

有些人對人生感到迷惘時，會透過占卜算命來指引未來方向。有名網友就分享自己的算命經驗，他帶著當時的小三去，結果算命師開口就斷言小三是「鐵掃帚的命」，但當時他年輕太鐵齒，沒有聽進算命師的話，怎料事後發生的事情卻愈來愈離奇，讓他驚呼再也不敢去算命。

該名網友在《匿名公社》分享，5年前去三重一間算命館，一進去對方就說「她是你的小三」，接著說「她是鐵掃帚的命，她爸死了，她哥也走了，一個兒子不在身邊，讓她前夫帶著，那兒子不是她前夫的種」，原po當時很驚訝「連名字八字都還沒跟他說，就算了一堆」。

算命師繼續講，「你娶這個，今年錢流就會出事，會被最好朋友倒帳，你家會出車禍，結婚撐不過3年」，說到後面讓他嚇到不敢再聽，趕緊付錢人就離開了，後來聽朋友說這間是養小鬼的，很邪可是很準，自己看著辦，但當時原po年輕鐵齒，不顧一切就跟老婆談離婚，付了一筆錢修成惡果。

原po表示，當時被愛沖昏頭，很快的就跟小三結婚，但真的如算命師說的，生意失敗、媽媽車禍差點走了，且更恐怖的是這段婚姻還真的撐不過三年，「我後來醒了，深深覺得這個小鬼算命邪得恐怖，找小三真的會有報應，現在的我，不敢再去算命，好好過日子」。

文章曝光，引發網友們熱議，「重點是好好生活，不要再亂出軌了」、「我也遇過像這麼準的，不需要生辰只需要住址，後來也是聽說是養小鬼的，因為太準我後來都不敢去算了」、「會這麼準，多半是因果報應已經註定」、「只能說你老婆會感謝你放過她」。

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