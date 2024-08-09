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台灣熱到煩躁…想選哪國出生？網推1地生活品質超好 過來人不推：食物難吃

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，如果可以選擇的話「大家會想在哪個國家出生？」不少人推薦北歐國家。圖為瑞士，示意圖／ingimage
有網友好奇，如果可以選擇的話「大家會想在哪個國家出生？」不少人推薦北歐國家。圖為瑞士，示意圖／ingimage

每個國家都有其優缺點，有網友好奇如果可以選擇的話「大家會想在哪個國家出生？」文章曝光後，不少人推薦北歐國家，認為生活水準高、天氣涼爽，非常適合居住，不過也有內行人指出北歐國家有天氣寒冷、醫療昂貴、食物難吃等缺點。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，表示台灣夏天的天氣讓他感到煩躁，因此好奇詢問其他人「想在哪個國家出生？」原PO也進一步分享，自己可能會選擇北歐地區，「感覺才是最適合生活、居住的地方」。

貼文一出，許多網友紛紛讚同原PO「北歐+1」、「北歐不管哪個國家都很好，就跟長春藤名校你要挑哪一所都行」、「瑞典還有無業最低生活收入」、「瑞典，丹麥，育兒友善」、「芬蘭，幾乎是永夜，溫度低到下雪，人人保持社交距離，對我來說簡直是完美國家」、「不論北歐還是瑞士空氣都比台灣好，而且瑞士身分各國工作都方便」。

不過也有內行的網友提到「我實際去北歐的同學說蠻不適應的，因為有時候日照太少，很不舒服」、「說北歐的有沒有在零下二十度的地方生活超過一個月過？那些喜歡健保、喜歡便利商店的人千萬不要來歐美國家」、「北歐冬天日照短會憂鬱」、「瑞士和北歐，食物超難吃，要確定欸」、「北歐自殺率高」。

此外，也有人推薦其他國家「我想選義大利，地中海型氣候」、「紐西蘭」、「澳洲，根本天堂」、「亞洲只選日本」、「新加坡」、「當然是台灣啊，多出國幾次就知道」。

丹麥 瑞典 瑞士 芬蘭

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