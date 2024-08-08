愛車遭他人移出停車格開罰 網友與官方皆建議「這招」自救

機車在台灣可說是隨處可見的交通工具，如此龐大的數量讓精華地段停車格一位難求，有網友就在路邊停好車，回來卻發現愛車被其他騎士移出停車格，導致她吃上一張900元的罰單，讓她氣得發文表示：「比鬼門開遇到鬼更可怕的事…自私自利的人心。」

一名網友在Threads上發文，表示自己在路邊停好車，卻遭到外送騎士擅自將她愛車移出停車格，導致原PO收到900元罰單，無奈感嘆「做人還是善良一點吧，比鬼門開遇到鬼更可怕的事…自私自利的人心」。

貼文一出後，有網友分享自己也曾經遇過類似的事情，「在餐廳門口候位時，有遇過當著我們的面要將我們的車移出格外然後停自己的，我等他移到一半上前問你為什麼要移我的車換自己的車，這麼自私沒水準嗎？他嚇到道歉後移回去，趕緊溜走」、「申訴看看，我之前也有遇過還把我摩托車拖到殘障人士使用的（車格），然後我就去開罰的警局寫申訴，後來撤銷了」。

也有人安慰原PO，建議她之後停好車記得「拍照存證」，讓自己少受委屈，「下次停好車先拍張照，最好是會顯示日期的，然後如果有人把你車移出去害你被開單，記得把對方車牌也拍下來，然後拿去監理站申訴」、「我每次停車格的時候也都會拍照，只因我也曾遇過垃圾人移我的車讓我被吊走」、「意圖使公務人員登載不實，去警局報看看」。

臺北市停車管理工程處提到，如確實有車輛遭移置之情形，建議可先檢視標示聯係由何單位填單，可直接向該單位申訴。但也提醒民眾，機車停車格位多設置於開放區域，建議用路人利用道路公共停車設施停車，擔憂遭移車致違規，可考慮自行事先預防，停車時先拍照留存保全證據，以維護自身權益。