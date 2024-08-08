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店員因阻止別人違停被主管罵 網教一作法但因交通新制「真瞎」失效

聯合新聞網／ 綜合報導
一名店員因阻擋別人違停被主管指責。 示意圖／ingimage
一名店員因阻擋別人違停被主管指責。 示意圖／ingimage

一名網友日前在社交平台上發文透露，自己去星巴克，隔壁桌是一名主管在約談員工，該名員工被客訴，理由是他阻止路人違停，主管直言該名員工不善言談，也問他還想不想從事這份工作，讓該名網友直呼服務業好辛苦。有網友表示自己遇過顧客違停消費，當下直接報警，建議可比照辦理，但有網友提醒現在違停不能檢舉了，引起網友批評這一變革「真的很瞎」。

該名網友在Threads上發文表示，自己在連鎖咖啡店遇到一位主管在隔壁的「顧客桌」約談員工，因為該名員工請臨停在門口借廁所的路人移車，根據主管轉述，該名路人認為只是借個廁所而已，而該名員工要求移車根本是欺負人，主管接連對員工提出「你是不是常無法克制自己的情緒」、「你有發覺自己不善言談嗎」、「你確定還想做這份工作嗎」等問句，讓發文網友感嘆服務業真辛苦。

有一名網友回覆曾因客人違停報警，「我也是餐飲業，門口紅線加上行人穿越道，上次顧客違停買餐點，我就在裡面喊『這裡不能違停會被開單喔！』客人回『沒關係啦！我待會就要走了』，然後我轉頭就在網路派出所報案紅線違停。政府感謝你愛台灣的決心」，但有網友提醒現在違停只能勸導，讓其他人直說「現在停紅線不能檢舉了……真的很瞎，該廢除的不廢除」。

有不少網友抨擊事件中的主管，但也有網友點出服務業整體環境的問題、主管的難處，「怎麼做都不對的病態職場文化」、「沒辦法客人永遠是對的，這個主管如果不這麼做就會換他被約談」、「店經理可能是有平日的觀察才有那些言語。夥伴做了正確的事，但是可能語氣或是措辭不一定讓人覺得舒服，畢竟他要去做的事情，肯定不會讓會這樣停車的人開心，即使那是一件正確的事情，我以前總是一直提醒夥伴，保護自己是最最最重要的事情，畢竟我們不知道今天會遇到什麼樣的客人，只有確保中性禮貌親切的態度，確保眼神的接觸，要有微笑，這樣才不會被人家說我們態度不好，然後事情才不會失焦，即使我也曾經因為微笑面對破口大罵的客人，傾聽他在表達的事情，卻被說：『你在笑什麼？』但是後來旁邊的客人都是支持安慰我的，店經理也是支持我的」。

主管 星巴克

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