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阿嬤不識「玩具」放神桌當供品拜 她嚇壞急勸阻：這不用拜啦！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，家中阿嬤準備供品時，竟將「這樣東西」擺上神桌孝敬祖先。圖擷自Dcard
一名女網友分享，家中阿嬤準備供品時，竟將「這樣東西」擺上神桌孝敬祖先。圖擷自Dcard

一年一度的中元節即將到來，不少民眾和店家都會準備豐富的供品，來祭拜祖先或請無主的孤魂野鬼享用，祈求未來平安順遂。對此，Dcard一位女網友曬圖分享搞笑畫面，原來是家中阿嬤準備供品時，竟將「這樣東西」擺上神桌孝敬祖先，讓她嚇喊「阿嬤！阿嬤！這個不用拜啦！」，不少人在看完貼文後也直呼「阿嬤好可愛」。

原PO貼文中指出，上周末一早聽到阿嬤在她房間裡「乒乒乓乓」，起床後，就發現日前順手組的「小熊餅乾玩具供桌」，竟出現在神桌上與列祖列宗擺一塊兒，讓她惶恐大叫，「阿嬤，妳把這個拿去拜喔？這是七桃咪（即玩具的台語）欸」。

貼文一出，隨即釣出網友留言回覆，表示自家阿嬤也有相同行為，喜歡將各式物品放上神桌，可能以為是拜廟求來的，「哈哈！阿嬤該不會真的以為那是什麼廟求來（的）吧？」、「哈哈哈！笑哭耶！我阿嬤也是去拜廟後拿回的香火佛卡、吉祥物都拿去神桌擺」。

看到結局如此有趣，網友們也會心一笑，紛紛大讚阿嬤可愛，「阿嬤好可愛」、「阿嬤太可愛了」、「也太好笑了，想要那個小熊（餅乾）供桌」、「佛祖表示：『？？？你誰』」、「笑死，以後想吃小熊餅乾去買都剛好特價」。

一名女網友表示，家中阿嬤竟將「玩具供桌」擺上神桌孝敬祖先，讓不少人直呼阿嬤太可愛。圖擷自Dcard
一名女網友表示，家中阿嬤竟將「玩具供桌」擺上神桌孝敬祖先，讓不少人直呼阿嬤太可愛。圖擷自Dcard

Dcard 中元節

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