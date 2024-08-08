她曝29歲被詐騙而負債100萬的心路歷程 大票苦主共鳴：真的很絕望

台灣詐騙猖獗，新北市長侯友宜曾於總統候選人政見會上砲轟民進黨執政讓台灣變「詐騙之島」。日前一名網友在論壇發文表示，自己快30歲時被詐騙，負債100萬，如今每個月都在賺錢還債，因為估計自己還要很久才會還清債務，因而產生焦慮，貼文底下有16位網友表示自己也被詐騙過，其中有存款歸零、負債的情況，也有網友給予還債的建議。

該名網友在Dcard以「29歲負債快100萬」為題，透露自己因為被詐騙而負債，正在經歷每個月工作賺的錢拿去還債的生活，時而在上班時感到無力、時而感到焦慮，前者是因覺得自己白白浪費很多錢，後者是因眼看自己要花上很久時間才能還清債務，文末也詢問網友有無相同想法。

網友們紛紛分享自己也被詐騙過，「我也是，被騙後真的很絕望，不知道還要多久才能走出來」、「我也是被詐騙，只是歸零，平常吃飯都很省了，五六十萬一個下午被騙光，也覺得很無力」、「22歲目前負債40萬不含學貸，也是被詐騙」、「我剛出社會也很天真很相信人性，然後就被騙16萬存款歸零」、「我被詐騙超過100萬」、「Me too……上班到厭世想辭職換跑道，卻有負債不敢貿然離職很心累，買什麼東西都要很注意價錢能省則省，希望趕快結束負債的生活」、「我也是被騙過，也去貸款，目前還款一年，現在有比之前好一點，但是有時候還是會想起，就覺得痛苦，也覺得難受」、「我就是！我最近也是被詐騙很多錢，以交友心態下，把我所有存款都花下去，還幫他貸款，信用卡換現金，現在已經是負債破百萬」、「我跟妳相同遭遇」、「我也是被詐騙目前負債中，可以說是感同身受」、「我也被詐騙100多萬，跟你感同身受」、「22歲被騙60萬，真的好累」、「希望五年前被騙超過100萬、現在重新站起來的我能給妳點勇氣」。

也有網友給予安慰與還債的策略，「想想趁年輕時學到教訓也好，說不定趁這個機會，會有衝勁想趕快還完，因而突破自己。我自己是會做債務清單，定期去整理， 讓自己看還了多少，預計還多久，希望自己可以按照計畫還清」、「真的要想開一點，100萬兩年就賺回來了。未來貨幣只會越來越貶值，所以不如好好重新振作，把愛留給家人」、「沒有厭世，看得比任何人都要來得開，要經一事長一智，努力還錢」。