半夜撥給老公竟成「靈異電話」 網回應嚇到她：比鬼故事還恐怖

農曆七月鬼門開，讓原本膽子小的人更加敏感，有網友發文分享自己半夜打電話給老公，卻是得到陌生男子的回應，起床後檢查老公手機也沒有該則通話記錄，如此詭異的事情讓她感到十分害怕。

一名網友在Threads上發文，表示自己平時是個深眠的人，無論是颱風、地震、吹風機還是室友打呼，再大聲再吵雜的環境她都能一覺到天亮，某一天她卻異常在凌晨四點醒來，發現老公還沒回到家便想打電話關心，不料打了三四通電話都無人回應，好不容易接通後卻得到陌生男子回答：「妳等我一下，我去關瓦斯」，隨後電話變轉為市話才有的「等待音樂」，隔天她起床後檢查老公的手機發現完全沒有前一天那則通話紀錄，讓原PO直呼實在是太詭異了，「難道是半夜接線接錯嗎？」

部分網友留言回應，自己和原PO一樣曾經遇過這種「靈異電話」，「曾經用uber叫車後因為等很久就打給司機，接通後對方也是說去關瓦斯…打了兩通都是一樣」、「我也曾半夜我老公在我旁邊睡覺，突然間我電話響起，我轉頭看手機顯示老公來電，他是正躺著睡覺然後手機顯示待機狀態，電話響很久就掛掉了，我還挺傻眼的」。

也有網友安慰原PO，說明電信公司「接錯電話」這檔事其實是有可能發生的，「之前上班常常打去歐洲，歐洲真的是隨便接！同一個號碼都會接到完全不相干的人家，感覺只是台灣比較少發生」、「以前市話很常有這樣的情況，我沒想到現在手機也有」、「手機號碼設定未接時自動轉到第三方電話，記得以前在公司設定過，不是很難的事情」。

甚至有人幽默提醒她「會不會老公愛的是男生」，讓原PO直呼：「這比鬼故事還可怕～」。