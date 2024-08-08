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從運彩沉淪…贏80萬到負債200萬！27歲男做工還賭債：能重新開始嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文求助，稱自己從小賭摸索，到完全沉迷賭博，從一個月贏20萬，到一夕輸了200萬。 示意圖／Ingimage
一名網友發文求助，稱自己從小賭摸索，到完全沉迷賭博，從一個月贏20萬，到一夕輸了200萬。 示意圖／Ingimage

小賭怡情，但過度沉迷賭博不僅賺不到錢，可能還會毀了自己的人生。一名網友發文求助，透露自己從小賭摸索，到完全沉迷賭博的過程，從一個月贏20萬，到一夕輸了200萬，如今想要洗心革面，決心還債，於是詢問網友如何還清債，「我痛恨自己做了傻事把自己存的兩桶金全花光」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己27歲，從兩年前世足賽開始在彩券行下注，一開始只是5百、1千下注，後來在朋友介紹下知道了「球版」這種東西，摸索之後發現有很多球賽，不只世足可以玩，他從最初的幾百元開始玩，漸漸沉迷其中。雖然一開始一個月就贏了20萬，但沒想到，後面才是慘劇的開始。

原PO透露，他最高紀錄曾經贏到80萬，不料在一夕之間卻輸了200多萬，工作上的積蓄都花光了，身上連10萬都拿不出來，只能發誓戒賭，並重新開始存錢。原PO目前的工作是做工的，月薪大約4到5萬，額外兼職大約2萬，生活開銷3到4萬，無奈詢問網友：「負債200多萬在現在的社會還有機會還清，並且從頭來過開始存錢嗎？」

原PO還表示，她有老婆有家庭，家境沒有很好，「痛恨自己做了傻事，我知道會被罵，但事情發生了，心裡真的也不好受」。

此文一出，不少網友鼓勵原PO，除了不要再賭以外，還建議「縮衣節食」，「一定可以還啦，縮衣節食一點就好，重點是不要再賭了」、「重點就是要停止賭博」、「十賭九輸，沒必要賭」、「我也是，痛定思痛，跟你情況差不多」。

世足運彩 彩券行 賭博

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