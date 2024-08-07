終極奧客！牛排店見「落落長訂單備註」傻眼 過來人嘆：寧願扣錢拒單

不久前，一名Threads網友分享一張鹹酥雞店訂單，光備註就有逾200字以上，引起許多人討論。近日，又有一名網友在臉書社團「foodpanda 店家交流平臺」分享一張訂單，只見一名女顧客特別備註蛋要八分熟外，蛋黃還不能破，讓原PO忍不住驚呼「終極奧客」。

原PO表示，配合外送平台近4年，自己終於遇到「終極奧客」。從他分享的照片中，可見該名女顧客點了一份要價450元的雞腿排、沙朗（牛排）套餐，並在下面備註「蛋八分熟，不要弄破，千萬不要全熟，雞皮恰恰（意旨酥脆）但不要臭灰搭（意旨燒焦），不要太油。如果有附玉米濃湯，請幫我放胡椒粉，謝謝。要發票、餐具」。

照片一曝光，立刻引起許多網友討論，「哈哈哈，叫她來煎個荷包蛋八分熟給我看」、「荷包蛋我只有聽過全熟跟半熟，我還沒聽過八分熟，又不是吃牛排」、「小姐很囉唆」、「可能覺得自己花了很多吧，好多要求，為何不自己煮，真煩呀」。

還有許多過來人建議原PO拒接訂單，「我一定拒接！免得後續一堆問題，時間都浪費」、「我寧願拒單被扣15元，也不願意接這種奧客的單」、「我決定全部照指示做相反，用一個負評讓這個奧客不再來」、「備註關掉就好了」。

原PO補充，他最後直接致電給客服，請對方協助處理該訂單。另外，他透露，自己為了避免遇到奧客，早已在外送平台上標註「本店不接受客製化，備註欄不合理要求一律忽視」，沒想到仍會發生這種情況。