他氣憤長輩送療養院疑遭虐 網一面倒建議：自己帶回家照顧

「生、老、病、死」是人一生中必經的過程，有些人在老了之後容易生病、失智，需要安排人員來特別照顧，因此，護理之家（安養院）成為了許多人安置家中長輩的地方。就有網友將自己的家人送進護理之家，卻在探視時發現長輩手腕處有遭到綑綁的傷痕，讓他氣得發文爆料。

一名網友在臉書社團「爆料公社」中發文，表示自己將家中長輩送進護理之家，一個禮拜後前往訪視卻發現長輩晚上被綑綁受傷，向內部人員反應後卻得到冰冷回覆「在我們這邊就是要守我們的規矩」，讓原PO感到不解，認為這種事難道不需要事先和家屬溝通？

原PO表示，長輩在家中能自行如廁，院方卻因人力吃緊為由，要求穿著尿布，而長輩褲子被浸濕卻無人問津，家屬尋求護理師協助卻只得到一句「現在沒有人」，問對方要等到什麼時候她也只說盡快。如此行徑讓原PO感到十分氣憤，發文呼籲網友「所有要將家中家屬送去該護理之家的人，請拿我們血淋淋的教訓當作借鏡！」

不過文章一出反遭一些網友批評「裝孝順」，有人建議原PO若不滿意護理之家的照顧方式，就該自己帶回家照顧，「這個單位如果像你講得這麼惡質，那應該要有不止你們這樣一個案例才對，怎麼其他人都沒有你們的問題」、「如果覺得別人照顧不好，不妨自己顧，我相信你們的耐性不會比看護工多」。

也有網友分享自己家中長輩的經歷，認為會遭到綑綁，可能與長輩的身心狀況有關，「有攻擊性的都會被綁」、「假設這位病人沒有攻擊、自行拔管、屢勸不聽不能下床偏要下床，基本上都不會太被約束」、「有的人被插管後，是很不舒服的，會一直想拔掉管子！照護單位只能綁住手腳，不然把管拔掉發生問題，誰要負責？」