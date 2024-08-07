哪裡更適合教英文？師提「2選項」難抉擇 外國網友力挺：100%台灣

為了打造更好的英語學習情境，台灣有不少學校、補習班都會聘請外師，不過從外師的角度來看，台灣是適合教書的地方嗎？國外一位女教師近日針對台灣和卡達2個選項，詢問網友「在哪裡教英文會更好？」該貼文吸引一票網友回答，多數人皆讚台灣教學體驗佳且環境更友善；不過也有人指出，這兩個國家差距過大，提醒原PO應該正視自己出國任教的原因。

國外一位33歲的女教師在社群論壇Reddit上發文，表示自己有3年的教學經驗，正考慮出國教書、擔任英語老師，她在中東國家卡達和台灣之間抉擇，並感到猶豫，才決定上網詢問，才決定上網詢問，「大家有什麼想法嗎？」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒選擇台灣，曾在台灣教書、居住的過來人也分享經驗，紛紛盛讚「100%台灣，還有很多事情可以做，而且整體來說，這裡會有更好的教學體驗」、「我在台灣生活了5年，在國際學校工作…絕對推薦台灣」、「大自然和文化是一個很好的驚喜，我以為台灣只是一片充滿工廠的土地，實際上有些地方真的很棒，並且很容易抵達，這些東西是在卡達找不到的」、「在這2個國家中，台灣很容易勝出，算是一個有趣的地方，有很多友好的人、很多事情可以做」、「台灣！更有文化以及學習新語言的環境和在東南亞教學類似的刺激感，但地點平靜而美麗。如果妳想要一些夜生活的話，台灣肯定是首選」。

不過有網友持不同意見，指出台灣的缺點是工作時間過長，且卡達在生活成本上沒有那麼高，「台灣的學校工作時間不是真的很久嗎？這對我來說是一個缺點。我不想每天從早上7點30工作到下午5點」、「我可以告訴妳，如果在卡達，可以存到的錢會多很多」。

也有在卡達任教的國際教師表示，「我是卡達的教師，整體的成功在很大程度上取決於妳最終進入哪間學校；就生活方式而言，卡達是一個適合居住的地方，我已經在這裡住了7年了，不過夏季的天氣有些難以忍受。在卡達，頂尖學校的薪資非常好而且免稅，有能力的話進步很快。這也是一個非常安全的居住地，與工資相比，生活成本較低」。

更有人提醒原PO，卡達和台灣是兩個差別頗大的國家，應該正視自己出國任教的原因，「若是省錢對妳來說很重要的話，要是能在台灣的TAS或TES找到工作，可能會比在卡達節省更多，不過要是存錢對妳來說沒有那麼重要的話，台灣絕對比卡達好得多。老實說，卡達會排在我的名單後半部分，而台灣會排在前段班；我認識很多老師，他們在台灣的停留時間，都比最初計劃的長很多」。