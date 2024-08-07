一圖曝光桃園機捷疑似變成遊民之家 網友直呼：太誇張

捷運站融合購物中心提供便利、舒適的服務，但若缺乏管理就有可能衍生出不少與環境有關的問題。近日，桃園機場捷運A9站遭到網友質疑，捷運站樓梯間消防通道堆滿垃圾、雜物，這樣的治安死角是否會對民眾的安全產生威脅？

一名網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」貼出照片，註明地點為桃園機場捷運A9林口站（Global Mall 環球購物中心），引起網友討論這樣子的「治安死角」是否會對用路人造成影響？

不少網友感到很傻眼，直呼實在是太誇張，「花了錢簽約的清潔公司在哪？」、「簡直就是垃圾場」、「逃生通道堆放雜物，公安問題。雜物如果帶有病菌，環境衛生問題。」

也有人認為，此地可能已遭到遊民佔據，「東西沿樓梯兩側放，很明顯是遊民的棲身之所」、「天吶，這是流浪漢的家嗎？」、「亂中有序」、「看起來是有遊民在此居留」。

臺北市政府法務局曾提醒業者：「禁止任意堆置雜物及貨品於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。」雖然樓梯間的雜物不是業者所為，但若依然無人管理，除了可能遭到政府罰緩外，也會對購物民眾的安全造成不小的隱憂。

消保官表示，民眾如於逛街購物時，發現百貨賣場有相關違規情事，歡迎隨時向相關縣市政府通報檢舉，將依據相關規定處理。