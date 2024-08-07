一圖曝光桃園機捷疑似變成遊民之家 網友直呼：太誇張

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園機場捷運A9站樓梯間堆滿垃圾、雜物，無人管理。圖／擷取自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」
桃園機場捷運A9站樓梯間堆滿垃圾、雜物，無人管理。圖／擷取自臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」

捷運站融合購物中心提供便利、舒適的服務，但若缺乏管理就有可能衍生出不少與環境有關的問題。近日，桃園機場捷運A9站遭到網友質疑，捷運站樓梯間消防通道堆滿垃圾、雜物，這樣的治安死角是否會對民眾的安全產生威脅？

一名網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」貼出照片，註明地點為桃園機場捷運A9林口站（Global Mall 環球購物中心），引起網友討論這樣子的「治安死角」是否會對用路人造成影響？

不少網友感到很傻眼，直呼實在是太誇張，「花了錢簽約的清潔公司在哪？」、「簡直就是垃圾場」、「逃生通道堆放雜物，公安問題。雜物如果帶有病菌，環境衛生問題。」

也有人認為，此地可能已遭到遊民佔據，「東西沿樓梯兩側放，很明顯是遊民的棲身之所」、「天吶，這是流浪漢的家嗎？」、「亂中有序」、「看起來是有遊民在此居留」。

臺北市政府法務局曾提醒業者：「禁止任意堆置雜物及貨品於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險。」雖然樓梯間的雜物不是業者所為，但若依然無人管理，除了可能遭到政府罰緩外，也會對購物民眾的安全造成不小的隱憂。

消保官表示，民眾如於逛街購物時，發現百貨賣場有相關違規情事，歡迎隨時向相關縣市政府通報檢舉，將依據相關規定處理。

機場捷運 機捷 街友 遊民

延伸閱讀

高捷三多商圈站商場9月營運 28個櫃位打造小資族輕商場

捷運站掀暴動！Energy合體回娘家重掌「捷運盃」大使

遊民創新高 美收容中心吃緊

新北板橋新埔等7處捷運站周邊機車格 8月1日起收費

相關新聞

一圖曝光桃園機捷疑似變成遊民之家 網友直呼：太誇張

捷運站融合購物中心提供便利、舒適的服務，但若缺乏管理就有可能衍生出不少與環境有關的問題。近日，桃園機場捷運A9站遭到網友質疑，捷運站樓梯間消防通道堆滿垃圾、雜物，這樣的治安死角是否會對民眾的安全產生威脅？

標誌全燙平！LV名牌T送洗變阿伯白T 苦主傻眼：只能自認倒霉？

把精品衣物送洗，回來壓紋被燙平怎麼辦？一名網友在Thread求助，自己將精品白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了，她崩潰求助「能要求店家賠償嗎」。

他不滿「騎樓擺盆栽遭檢舉、違停機車反沒事」 網：半斤八兩

說到台灣，最具特色的肯定是無所不在的機車，不論身在何處都能看見騎士們穿梭在大街小巷的身影。有網友發文爆料，機車硬是停在自家店門口，竟還檢舉店家盆栽佔用騎樓，引發當事網友不滿：「這樣是要怎麽做生意？」

手搖飲1天1杯是保底？他驚台灣1年喝掉10億杯 網曝這品項當水喝

台灣是手搖飲大國，走在街上就能看到各式各樣的手搖飲店。近日有網友發文，表示台灣人如此熱愛手搖飲，讓他好奇每天至少喝1杯的人有多少。

歐洲很多人不知道台灣？1原因波蘭正妹私心「最好別知道」

波蘭正妹Eli過去時常來台旅行，目前在泰國長住，近日她再度來台，分享一些泰國與台灣間的差異。Eli透露有很多歐洲人不知道台灣，儘管她很希望大家都能夠認識台灣，但卻又私心希望別人不要知道...

飲料店員工喊「小姐」遭客訴 女怒嗆：我看起來像做酒店嗎？

一名在飲料店工作的女子在臉書爆料公社網站「匿名公社」發文抱怨，她因為喊了客人「小姐」慘遭客訴，讓她感到非常冤枉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。