他不滿「騎樓擺盆栽遭檢舉、違停機車反沒事」 網：半斤八兩

說到台灣，最具特色的肯定是無所不在的機車，不論身在何處都能看見騎士們穿梭在大街小巷的身影。有網友發文爆料，機車硬是停在自家店門口，竟還檢舉店家盆栽佔用騎樓，引發當事網友不滿：「這樣是要怎麽做生意？」

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示自家店門口騎樓空間不大，擺放盆栽後勉強可供行人通行，卻有騎士硬是橫停機車在店門口，還檢舉店家擺放盆栽害他不能停機車，讓原PO怒氣沖沖：「給我這樣停在門口是要怎麼做生意？」

貼文一出卻反遭到網友批評，「半斤八兩」、「騎樓，自己放盆栽可以，別人停放機車不能。只許州官放火，不許百姓點燈！」、「五十步笑百步，都是路霸」、「放那影響市容又醜的要死盆栽佔用道路？都不覺得丟臉嗎」，網友們認為騎樓本來就不該堆放任何物品，無論是機車還是盆栽，只要影響到用路人的權益就應該要移開。

也有網友支持原PO付出行動，「屋主騎樓每年納稅，還要維護整潔提供照明，結果放個盆栽都不行」、「人行道放機車換你去檢舉啊」、「那就檢舉違停機車吧！」

騎士違規將車停放在騎樓。圖／擷取自臉書社團「爆料公社二社」

事實上，依道路交通管理處罰條例第82條規定，在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，處行為人或其雇主新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，因此，原PO在騎樓擺放盆栽的行為是違法的。

至於機車騎士是否能夠停放在騎樓？臺北市停車管理工程處提到，目前本市騎樓及人行道執法標準為：未設置禁停牌面之「人行道」：原則不主動舉發；倘經民眾檢舉者，則參照違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條，未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微，對其施以勸導，免予舉發。