快訊

3分之2個台灣下雨！雙北等16縣市大雨特報 恐一路下到晚上

藍踢爆！綠代表團赴美與大麻CEO餐敘 該人涉兒童性虐待

馬斯克不准…特斯拉在台灣好市多只到今天！8月8日起停售

標誌全燙平！LV名牌T送洗變阿伯白T 苦主傻眼：只能自認倒霉？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將LV白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了。 法新社
一名網友將LV白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了。 法新社

把名牌LV白T送洗，回來壓紋被燙平怎麼辦？一名網友在Thread求助，她將精品白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了，她崩潰求助：「能要求店家賠償嗎？」

女網友表示衣物的壓紋是用填充物塑形的，送洗時只要求清除污漬乾洗，但要價高昂的衣服拿回來時壓紋卻被燙不見，想要求店家賠償並附上送洗前完整的照片。向店家反映後，洗衣店只願賠償3000元，原PO表示先生看在老闆年紀稍大態度也不差，最後自認倒霉不與洗衣店計較。

不過貼文一出吸引上百位網友紛紛留言，「花多一點錢去專門的店家洗吧」、「幾萬塊變成當兵白內衣」、「感覺他十分用心，費很大的勁燙到一點痕跡都沒有呢」、「3萬變300」、「瞬間變199」。

留言中也有人補充可以參考洗衣定型化契約的衣物毀損賠償金額。根據行政院洗衣定型化契約，「送洗衣物無洗燙處理方法標示，而企業經營者未依其專業知識及經驗定其洗燙處理方法，致送洗衣物毀損者，其賠償金額以不逾洗衣費用之十倍為限，其因其他過失致生毀損者，亦同。」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

LV

延伸閱讀

半夜吹口哨、洗曬衣服通通都不行！10大鬼月禁忌行為一次看

他問如何清除衣領及衣服腋下黃黃汗漬 網一致推薦過碳酸鈉

用滾筒洗衣機不裝洗衣袋不會傷衣？ 專家解釋原理：會洗不乾淨

她溫水加「1物」清潔洗衣機 5分鐘飄滿大量海苔片…網讚：洗白衣也好用

相關新聞

標誌全燙平！LV名牌T送洗變阿伯白T 苦主傻眼：只能自認倒霉？

把精品衣物送洗，回來壓紋被燙平怎麼辦？一名網友在Thread求助，自己將精品白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了，她崩潰求助「能要求店家賠償嗎」。

他不滿「騎樓擺盆栽遭檢舉、違停機車反沒事」 網：半斤八兩

說到台灣，最具特色的肯定是無所不在的機車，不論身在何處都能看見騎士們穿梭在大街小巷的身影。有網友發文爆料，機車硬是停在自家店門口，竟還檢舉店家盆栽佔用騎樓，引發當事網友不滿：「這樣是要怎麽做生意？」

手搖飲1天1杯是保底？他驚台灣1年喝掉10億杯 網曝這品項當水喝

台灣是手搖飲大國，走在街上就能看到各式各樣的手搖飲店。近日有網友發文，表示台灣人如此熱愛手搖飲，讓他好奇每天至少喝1杯的人有多少。

歐洲很多人不知道台灣？1原因波蘭正妹私心「最好別知道」

波蘭正妹Eli過去時常來台旅行，目前在泰國長住，近日她再度來台，分享一些泰國與台灣間的差異。Eli透露有很多歐洲人不知道台灣，儘管她很希望大家都能夠認識台灣，但卻又私心希望別人不要知道...

飲料店員工喊「小姐」遭客訴 女怒嗆：我看起來像做酒店嗎？

一名在飲料店工作的女子在臉書爆料公社網站「匿名公社」發文抱怨，她因為喊了客人「小姐」慘遭客訴，讓她感到非常冤枉。

2熱門品項不適用…他批麥當勞甜心卡優惠砍太多 內行曝最省錢點法

連鎖速食餐廳麥當勞經常推出優惠活動，除了不定期釋出熱門品項買一送一外，行之有年的1+1菜單與甜心卡同樣深受民眾喜愛。不過，近日有網友發現，今年的甜心卡適用範圍表面上雖和以往沒什麼差別，但近期復刻的搖搖薯條及冰炫風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。