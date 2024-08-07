標誌全燙平！LV名牌T送洗變阿伯白T 苦主傻眼：只能自認倒霉？
把名牌LV白T送洗，回來壓紋被燙平怎麼辦？一名網友在Thread求助，她將精品白T送洗，領回家時卻發現衣服上印有品牌圖案的壓紋，被洗衣店燙平了，她崩潰求助：「能要求店家賠償嗎？」
女網友表示衣物的壓紋是用填充物塑形的，送洗時只要求清除污漬乾洗，但要價高昂的衣服拿回來時壓紋卻被燙不見，想要求店家賠償並附上送洗前完整的照片。向店家反映後，洗衣店只願賠償3000元，原PO表示先生看在老闆年紀稍大態度也不差，最後自認倒霉不與洗衣店計較。
不過貼文一出吸引上百位網友紛紛留言，「花多一點錢去專門的店家洗吧」、「幾萬塊變成當兵白內衣」、「感覺他十分用心，費很大的勁燙到一點痕跡都沒有呢」、「3萬變300」、「瞬間變199」。
留言中也有人補充可以參考洗衣定型化契約的衣物毀損賠償金額。根據行政院洗衣定型化契約，「送洗衣物無洗燙處理方法標示，而企業經營者未依其專業知識及經驗定其洗燙處理方法，致送洗衣物毀損者，其賠償金額以不逾洗衣費用之十倍為限，其因其他過失致生毀損者，亦同。」
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