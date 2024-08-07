手搖飲1天1杯是保底？他驚台灣1年喝掉10億杯 網曝這品項當水喝

台灣是手搖飲大國，走在街上就能看到各式各樣的手搖飲店。近日有網友發文，表示台灣人如此熱愛手搖飲，讓他好奇每天至少喝1杯的人有多少。

原PO在PTT以「一天保底一杯手搖飲的人多嗎？」為題發文，表示根據最新的統計，台灣1年能喝掉10億杯手搖飲，營業金額破千億，相當驚人。原PO也十分理解人們對手搖飲的熱愛，畢竟台灣的夏天如此炎熱，「來杯冰涼的手搖飲是真的蠻爽的」，並好奇是否有人1天至少要喝1杯手搖飲。

文章引來大量網友留言，許多網友表示自己確實常常喝手搖飲，「每天下午大家一起訂就1天1杯了」、「我每天都3杯起跳的」、「一二三五六日，只有1天沒有吧，還都正常甜」、「以前是，甚至可以到1天3杯，然後都是微糖到半糖。現在我痛風，超可悲」、「中午出去買吃的，餐廳都沒坐滿，倒是飲料店都排隊，我同事1天保底3杯」。

有不少網友表示自己雖然大量喝手搖飲，但基本只喝無糖茶，「我上班5天最少4天會有1杯，不過都是無糖茶類就是了」、「純茶幾乎1天1杯，主要是想吸個涼，超商飲品又太甜」、「之前1天兩杯無糖、冰加爆，上班1杯下班1杯，留著冰塊加冰水，每小時飲水700cc，為的就是那些冰塊與咖啡因雙重醒腦」、「每天兩杯無糖茶，當水喝」、「每天兩杯無糖，夏天的手搖重點是冰塊不是飲料」。

也有人表示現在手搖飲價格太高，無法天天喝，「手搖太貴了，1個禮拜了不起1杯」、「飲料越來越貴，也是我減少購買的原因」、「手搖飲好貴，窮如我只能1個禮拜1杯」、「貴，有人請才會喝，還是蹭公司的免費水比較爽」。