歐洲很多人不知道台灣？1原因波蘭正妹私心「最好別知道」

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聯合新聞網／ 綜合報導
波蘭正妹Eli過去時常來台灣旅行。圖擷取自《不要鬧工作室》YT
波蘭正妹Eli過去時常來台灣旅行。圖擷取自《不要鬧工作室》YT

波蘭正妹Eli過去時常來台旅行，目前在泰國長住，近日她再度來台，分享一些泰國與台灣間的差異。Eli透露有很多歐洲人不知道台灣，儘管她很希望大家都能夠認識台灣，但卻又私心希望別人不要知道，因為她想把最好的部分留給自己慢慢體驗。

Eli接受《不要鬧工作室》採訪時表示，泰國沒有芒果冰，而是芒果糯米，當地人會用椰奶煮米飯，再加上芒果和煉乳，味道很好吃，但她最心心念念的還是台灣的芒果冰。

但除了芒果冰，她還喜歡台灣人的親切、美食、文化、大自然、交通等，她特別提到便利商店，泰國跟台灣都有小七，但感覺還是差異很大，儘管都可以買到各種食物，店員還會幫忙加熱，尤其超商三明治是最棒的，但她感覺「在台灣真的什麼都可以」。

Eli分享，她在台灣有許多當地人及外國人的朋友，大家都很熱情，每次來台灣就像回家，即便她不會說中文，但對她來說台灣很棒。不過，在國際上泰國的知名度還是比台灣高，她身邊的朋友都會先選擇來泰國，當她在歐洲向其他人提起台灣時，也有很多人不知道有這個地方。

Eli透露自己是在泰國當志工時，透過朋友認識台灣，來旅遊後愛上這裡，不僅待超過預留時間，還反覆再回來。Eli指出，台灣人非常熱情友善，但除了一點令她無法理解，就是「台灣真的太安全」，她曾在美食街看過有人直接用包包佔位，在她住過的國家當中，從沒看過像台灣這麼安全的。

最後Eli說，有時也很想讓周遭的朋友來台灣，但她又不免有自私的想法，希望大家都不知道台灣最好，因為她想把最好的部分留給自己慢慢體驗。

台灣 波蘭 泰國

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