快訊

特斯拉好康開賣馬斯克氣炸「取消不准賣」！台灣好市多回應了

李洋凱旋歸國透露退役後想選羽協理事長 最快時間點曝

提早退休轉私校 2校長告白：搏事業第二春揮灑熱情

2熱門品項不適用…他批麥當勞甜心卡優惠砍太多 內行曝最省錢點法

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨甜心卡的優惠機制越來越差。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
一位網友抱怨甜心卡的優惠機制越來越差。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

連鎖速食餐廳麥當勞經常推出優惠活動，除了不定期釋出熱門品項買一送一外，行之有年的1+1菜單與甜心卡同樣深受民眾喜愛。不過，近日有網友發現，今年的甜心卡適用範圍表面上雖和以往沒什麼差別，但近期復刻的搖搖薯條及冰炫風新品卻都不適用，讓他非常失望。對此有不少人透露，今年甜心卡的銷售量比往年差，「我常去的麥當勞，上個月還在賣甜心卡」。

麥當勞2024年的甜心卡於3月13日開賣。一位網友PTT上以「今年甜心卡也砍太兇了吧」為題發文表示，端看麥當勞提供的甜心卡適用範圍，似乎除了下架的品項、以及去年就砍掉的大杯飲料外，並沒有砍太多。

然而才發售不到半年，原PO就發現甜心卡既不適用搖搖薯條，就連用A區大薯也不讓客人加購粉。並且，不久前販售的布朗尼冰炫風明明還可以用甜心卡購買，但新推出的「珍珠奶茶冰炫風」卻不適用，讓原PO怒批「直接暗砍，原形畢露」、「砍什麼我也都不意外啦」。

不少網友對甜心卡的優惠縮水同樣有感，「沒大飲之後就沒買甜心卡」、「大飲*2變中飲*2、薯條和雞塊單點價一直漲，甜心卡已經不香了」、「甜心卡去年就廢了，還不如信用卡優惠券」、「 B區早就爛很多年了，聖代拔掉後就沒用了」、「超爛的，這次新口味冰炫風不給用」。

也有人透露今年甜心卡的銷售量確實較差，「今年甜心卡很滯銷，台麥終於有計劃消滅美麥遺毒！」、「卡面圖案不吸引人，優惠也還好當然滯銷」、「難怪都快八月了，甜心卡還有得買」、「這次的甜心卡真的賣很差，我家附近的M也還剩兩款可以買」。

還有內行分享麥當勞的優惠點法，「優惠都在全球會員app裡，最佛看到套餐送炸雞的」、「小薯、中可環保杯加上問卷的麥香魚、小薯共82元供參」、「沒大杯有差嗎？拿900ML的杯子去點中杯，大多還是加到滿」、「我都單點主餐，用甜心卡買大薯和中飲」。

省錢 薯條 速食 麥當勞

延伸閱讀

太誇張！每公斤飆漲到1000元「難怪香菜不見了」 網哭：不要吃最大

沒搶到麥當勞買一送一優惠券？ 達人獻省錢四招

一開搶APP秒當機！ 麥當勞金牌優惠「送大麥克」出包 網友臉書開罵：沒誠意

台灣人吃薯條1舉動讓日本人看傻眼 一票人點頭：這樣吃30年了

相關新聞

飲料店員工喊「小姐」遭客訴 女怒嗆：我看起來像做酒店嗎？

一名在飲料店工作的女子在臉書爆料公社網站「匿名公社」發文抱怨，她因為喊了客人「小姐」慘遭客訴，讓她感到非常冤枉。

2熱門品項不適用…他批麥當勞甜心卡優惠砍太多 內行曝最省錢點法

連鎖速食餐廳麥當勞經常推出優惠活動，除了不定期釋出熱門品項買一送一外，行之有年的1+1菜單與甜心卡同樣深受民眾喜愛。不過，近日有網友發現，今年的甜心卡適用範圍表面上雖和以往沒什麼差別，但近期復刻的搖搖薯條及冰炫風...

墾丁訂房慘澹！網曝1現象：白沙灣全被業者佔領

暑假是墾丁的旅遊旺季，不少家長會帶著孩子往南台灣享受夏日時光，但今年墾丁訂房率剩下5成，引起網友推測原因如「少子化」、「沒錢國旅」，也有內行人點出可怕亂象「業者插傘佔領白沙灣」。

台灣女生流行背1款包…男友崩潰受不了 過來人嘆：超像僕人

台灣近年流行背容量小的包包，一名男網友抱怨，女友超愛背這種小廢包出門，手機、錢包全都塞不進去，只好放在他的包包，讓他超級困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

顧客自己來？五桐號官方LINE突傳POS機教學 小編討饒：球賽看太晚

由網紅君君和古承頤等人合資的五桐號，開業至今分店遍布全台，名氣不小。昨日有網友在Dcard貼上了一張LINE擷圖，分享自己收到「五桐號的POS機教學」。

鹹酥雞訂單「備註至少超過200字」 引出餐飲業苦主共鳴：我懂

日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是一份鹹酥雞店訂單，由老闆發出，僅僅是訂單的部分區塊就有逾200字以上的備註。有網友表示該訂單內容其實可以不用寫那麼多，直接寫「不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下」就好，有餐飲同行則分享自己也曾遇過有特殊要求的客人，也有人表示可以理解為什麼客人會有訂單上這麼多的要求。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。