2熱門品項不適用…他批麥當勞甜心卡優惠砍太多 內行曝最省錢點法

連鎖速食餐廳麥當勞經常推出優惠活動，除了不定期釋出熱門品項買一送一外，行之有年的1+1菜單與甜心卡同樣深受民眾喜愛。不過，近日有網友發現，今年的甜心卡適用範圍表面上雖和以往沒什麼差別，但近期復刻的搖搖薯條及冰炫風新品卻都不適用，讓他非常失望。對此有不少人透露，今年甜心卡的銷售量比往年差，「我常去的麥當勞，上個月還在賣甜心卡」。

麥當勞2024年的甜心卡於3月13日開賣。一位網友PTT上以「今年甜心卡也砍太兇了吧」為題發文表示，端看麥當勞提供的甜心卡適用範圍，似乎除了下架的品項、以及去年就砍掉的大杯飲料外，並沒有砍太多。

然而才發售不到半年，原PO就發現甜心卡既不適用搖搖薯條，就連用A區大薯也不讓客人加購粉。並且，不久前販售的布朗尼冰炫風明明還可以用甜心卡購買，但新推出的「珍珠奶茶冰炫風」卻不適用，讓原PO怒批「直接暗砍，原形畢露」、「砍什麼我也都不意外啦」。

不少網友對甜心卡的優惠縮水同樣有感，「沒大飲之後就沒買甜心卡」、「大飲*2變中飲*2、薯條和雞塊單點價一直漲，甜心卡已經不香了」、「甜心卡去年就廢了，還不如信用卡優惠券」、「 B區早就爛很多年了，聖代拔掉後就沒用了」、「超爛的，這次新口味冰炫風不給用」。

也有人透露今年甜心卡的銷售量確實較差，「今年甜心卡很滯銷，台麥終於有計劃消滅美麥遺毒！」、「卡面圖案不吸引人，優惠也還好當然滯銷」、「難怪都快八月了，甜心卡還有得買」、「這次的甜心卡真的賣很差，我家附近的M也還剩兩款可以買」。

還有內行分享麥當勞的優惠點法，「優惠都在全球會員app裡，最佛看到套餐送炸雞的」、「小薯、中可環保杯加上問卷的麥香魚、小薯共82元供參」、「沒大杯有差嗎？拿900ML的杯子去點中杯，大多還是加到滿」、「我都單點主餐，用甜心卡買大薯和中飲」。