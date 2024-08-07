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飲料店員工喊「小姐」遭客訴 女怒嗆：我看起來像做酒店嗎？
一名在飲料店工作的女店員在「匿名公社」發文抱怨，她因為喊了客人「小姐」慘遭客訴，讓她感到非常冤枉。
原PO表示，日前有一位顧客透過手機App點餐到現場自取，飲料做好之後，她喊了一句「小姐，妳飲料好了喔！」，沒想到客人大發雷霆：「什麼小姐？妳叫誰小姐？我看起來像做酒店的嗎？」原PO表示當下雖然嚇了一跳，也馬上解釋自己不是那個意思，但是安撫不成，客人一直跳針「只有酒店小姐才叫小姐」、「說我看不起她貶低她」。當下詢問應該怎麼稱呼，客人回答「我有名有姓，要叫廖女士」。荒謬的行為令她非常無奈。沒想到事情並未到此結束，隔天她還收到了客訴，不禁大嘆「我很傻眼」。
文章公開後，吸引不少網友討論「要叫她大媽」、「可能是穿越的古代人」、「下次改叫阿桑」、「那就叫她⋯老巫婆」、「要叫小姐姐」、「真是倒楣遇見瘋子，你快去拜拜」、「看得出來是男的一律叫帥哥、女的一律叫美女」。
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