墾丁訂房慘澹！網曝1現象：白沙灣全被業者佔領

暑假是墾丁的旅遊旺季，不少家長會帶著孩子往南台灣享受夏日時光，但今年墾丁訂房率剩下5成，引起網友推測原因如「少子化」、「沒錢國旅」，也有內行人點出可怕亂象「業者插傘佔領白沙灣」。

一名網友在PTT發文表示，暑假正常都是旅遊旺季，結果最近一堆墾丁訂房跌破5成的消息，所以是少子化，還是民不聊生，沒人有錢國旅嗎？原PO指出「我看南部的台南、高雄房間一晚還是要3000至4000以上，是不是墾丁自己不爭氣啊？」

另一位內行網友以「沒人發現墾丁白沙灣都被業者插傘佔領？」為題，指出明明土地是國家的，結果墾丁的白沙灣每天都被一堆業者插傘佔領，導致自己帶帳篷的家庭要被迫趕到很邊緣的地方。他指出，那些遮陽傘的鋼架很尖銳，小孩子跑來跑去只要一個不小心撞到就受傷了，內行網友痛批「可怕的是這樣的亂象竟然好幾年來都沒人在管！彷彿那裡的人都不在意一樣，根本就整個廢到笑啊！這樣誰還想去觀光啊？真是豈有此理！」

文章曝光後，引來網友熱議「代表盤子越來越少」、「台灣人變聰明了，發現墾丁價錢水準服務跟不上時代」、「六七年級生已經不會去墾丁了，太老玩不動，九年級生一年出生數才七年級一半，人更少。而且現在小學生畢業旅行都直接去日本了，誰還在墾丁？」、「帶小孩去新加坡的環球影城也比留在台灣好玩」、「我寧願去沖繩，太窮墾丁玩不起」、「現在大家發現去國外更便宜，沒有人要國旅了」、「我最後一次去墾丁的時候，從飯店看下去底下一堆遮陽傘，亂七八糟又醜」、「現在不想租遮陽傘還會被業者趕」。