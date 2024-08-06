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台灣女生流行背1款包…男友崩潰受不了 過來人嘆：超像僕人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友抱怨，女友超愛背這種小廢包出門，手機、錢包全都塞不進去，只好放在他的包包，讓他超級困擾。示意圖/Ingimage
一名男網友抱怨，女友超愛背這種小廢包出門，手機、錢包全都塞不進去，只好放在他的包包，讓他超級困擾。示意圖/Ingimage

台灣近年流行背容量小的包包，一名男網友抱怨，女友超愛背這種小廢包出門，手機、錢包全都塞不進去，只好放在他的包包，讓他超級困擾。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「女友愛背小包，害我又要破費了」為題，指出，女友喜歡背小廢包，覺得比較好穿搭，但這種包包的容量，卻連一隻手機都塞不下，女友的錢包和手機都只能放他那邊，但自己也不是每次出門都會帶包包。

這名男網友進一步說明，某次約會把女友手機放在機車置物籃，結果騎行過程遇到路面坑洞，手機直接噴飛讓女友相當火大，只好買新手機向對方賠罪，也讓他崩潰直言「真的很受不了她」。

貼文一出後，有不少網友認為近年真的很流行小包，紛紛表示「我愛背小包，手機就另外用掛繩」、「我也是會背小廢包的人！但我的東西一定自己拿，小廢包放信用卡跟幾張鈔票，手機放褲子或外套口袋，沒口袋就手拿」、「身上背小包，然後提一個購物袋」、「我也喜歡背小包，但需要的東西我會自己找個好看的小紙袋裝著」。

不過，也有不少網友替原PO說話，紛紛回應「自己的東西自己揹，這是基本的禮貌」、「為了自己好看背小包，然後把東西塞給身邊的人超沒水準」、「如果另一半為了穿搭硬要把東西放我這，我一定會直接把他的東西丟垃圾桶，自己的東西自己背是很難嗎」、「跟喜歡背這種迷你廢包的女生朋友也超討厭的，水喝我的、衛生紙用我的、傘也跟我撐，買的東西就丟我這，我超像僕人欸？」。

Dcard 另一半 女友 約會

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