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顧客自己來？五桐號官方LINE突傳POS機教學 小編討饒：球賽看太晚

聯合新聞網／ 綜合報導
五桐號慶祝「麟洋配」2連霸祭出優惠，官方LINE卻誤傳內部資訊。 圖擷自五桐號臉書粉專
五桐號慶祝「麟洋配」2連霸祭出優惠，官方LINE卻誤傳內部資訊。 圖擷自五桐號臉書粉專

由網紅君君和古承頤等人合資的五桐號，開業至今分店遍布全台，名氣不小。昨（5）日有網友在Dcard貼上了一張LINE擷圖，分享自己收到「五桐號的POS機教學」。

五桐號官方LINE帳號共傳了三則訊息。第一張上詳細寫著五桐號為慶祝「麟洋配」奧運奪金，將臨時舉辦的買一送一活動，不論是標語、宣傳海報、價格和品項等都寫得非常清楚。

第二張除了上傳POS機的操作指南，還以影片的方式詳細呈現給原PO。許多網友則紛紛打趣道「先下載來好好學」、「請各位顧客至門市後自行操作」、「突擊檢查員工有沒有官方line？」、「小編是累了吧」、「以為我多一份工作了」。

昨日凌晨五桐號官方臉書發布消息「謝謝李洋，謝謝王齊麟，你們是大家的驕傲」，正式宣傳買一送一活動，底下就有部分網友調侃LINE帳號的烏龍事件。官方也幽默地在留言區回應：「昨天看球賽太晚了，錯頻！小編對不起大家！請幫低調～。」

五桐號官方LINE帳號誤傳內部資訊。 圖擷自五桐號臉書粉專
五桐號官方LINE帳號誤傳內部資訊。 圖擷自五桐號臉書粉專

POS 五桐號 手搖飲

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