聽新聞
test
0:00 / 0:00
顧客自己來？五桐號官方LINE突傳POS機教學 小編討饒：球賽看太晚
由網紅君君和古承頤等人合資的五桐號，開業至今分店遍布全台，名氣不小。昨（5）日有網友在Dcard貼上了一張LINE擷圖，分享自己收到「五桐號的POS機教學」。
五桐號官方LINE帳號共傳了三則訊息。第一張上詳細寫著五桐號為慶祝「麟洋配」奧運奪金，將臨時舉辦的買一送一活動，不論是標語、宣傳海報、價格和品項等都寫得非常清楚。
第二張除了上傳POS機的操作指南，還以影片的方式詳細呈現給原PO。許多網友則紛紛打趣道「先下載來好好學」、「請各位顧客至門市後自行操作」、「突擊檢查員工有沒有官方line？」、「小編是累了吧」、「以為我多一份工作了」。
昨日凌晨五桐號官方臉書發布消息「謝謝李洋，謝謝王齊麟，你們是大家的驕傲」，正式宣傳買一送一活動，底下就有部分網友調侃LINE帳號的烏龍事件。官方也幽默地在留言區回應：「昨天看球賽太晚了，錯頻！小編對不起大家！請幫低調～。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言