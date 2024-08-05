快訊

奧運體操／中日選手接連失誤！唐嘉鴻掉槓仍摘銅 中華隊再添獎牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鹹酥雞訂單「備註至少超過200字」 引出餐飲業苦主共鳴：我懂

聯合新聞網／ 綜合報導
國民美食鹹酥雞。示意圖／本報系資料照片
國民美食鹹酥雞。示意圖／本報系資料照片

日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是一份鹹酥雞店訂單，由老闆發出，僅僅是訂單的部分區塊就有逾200字以上的備註。有網友表示該訂單內容其實可以不用寫那麼多，直接寫「不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下」就好，有餐飲同行則分享自己也曾遇過有特殊要求的客人，也有人表示可以理解為什麼客人會有訂單上這麼多的要求。

該名網友在Threads上發布鹹酥雞店收到的訂單照片，照片是訂單的一部分卻已能見到200字以上的備註，訂單上每個品項都標註「幼童吃」，並且重複不加任何調味粉和調味醬、不要沾到胡椒粉因為小孩不吃辣、要摺紙袋封口等要求，而該名老闆網友也直言，「這只是間路邊攤炸物不是高級的五星級餐廳」。

許多網友認為，該名客人可以長話短說，「這位家長該學的是條列式表達……，寫得落落長幹嘛」、「明明可以簡單註明的事」、「直接寫無調味就好，為什麼客人要寫那麼多，前炸雞老闆路過」、「寫太多而已，簡單一句『不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下，感恩』」、「一句：『我要原味的，什麼都不用加，不用餐具就好』」、「好廢紙」。

也有從事餐飲業經驗的網友分享自己也遇過類似的客人，「我做夜市也遇過欸，要我所有的東西都過水不要沾到辣油因為他的孩子腸胃炎，你就不要點麻辣鴨血給他吃啊」、「欸我也有接過類似的單子，那時候在早餐店，客人寫一大堆因為他吃素：『請把所有餐具都洗過，我吃全素，不可以碰到有肉的廚具』，然後我們就把訂單退掉了，因為他點了一個漢堡，裡面有醬，醬有五辛跟葷」、「在早餐店打工，有些小孩的家長會說蛋餅不要醬油、不要胡椒粉，漢堡不要放沙拉醬，紅茶幫他加水才不會這麼甜，有時候很忙還要注意這些真的很累……」。

也有網友替該名客人緩頰，表示能懂為什麼客人備註不加調味粉，「我小孩一歲多，沒辦法煮三餐時會買炸物店的蔬菜、玉米、菇類給他吃，大人吃薯條、甜不辣、米血或加工食品，小孩吃的也會請店家不要灑任何調味，這樣的要求真的很多嗎」、「我們家的孩子一點點辣都不吃包括胡椒粉，出去吃飯超苦惱，大概可以體會這人客的心情！孩子的舌頭真的很敏感」、「好像有點懂這位客人啦，我有點過無調味的」、「能夠理解，有些高敏小孩真的會不吃而且因此哭鬧，父母也許一整天或好幾天下來已經因為孩子筋疲力盡，只想要好好吃一點精神糧食，無力自煮，不過辛苦工作人員了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

餐飲 餐飲業 鹹酥雞

延伸閱讀

台南善化6大美食集合！ 必吃道地牛肉湯到日式拉麵統統有

吃貨美食清單裡必須有！精選「6家林口機場捷運週邊美食」，時尚網美早午餐 還有歐巴馬都愛吃的漢堡

豪氣狂送500份漢堡 告五人親解不為人知秘密

鹹酥雞13大地雷食物，油炸後熱量變5倍！7招教你健康吃避免致癌，「1神配料」居然是吸油高手

相關新聞

鹹酥雞訂單「備註至少超過200字」 引出餐飲業苦主共鳴：我懂

日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是一份鹹酥雞店訂單，由老闆發出，僅僅是訂單的部分區塊就有逾200字以上的備註。有網友表示該訂單內容其實可以不用寫那麼多，直接寫「不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下」就好，有餐飲同行則分享自己也曾遇過有特殊要求的客人，也有人表示可以理解為什麼客人會有訂單上這麼多的要求。

下班還健身！他驚竹科人精神好 業內人曝心酸：低成本續命法

在不少人心中，科技業幾乎與加班畫上了等號。近日卻有網友發現，不少科技業者都會在下班之後跑步、健走或是打球，驚訝他們「還能這麼有精神」。

一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

日本街道乾淨、人民有禮貌、生活機能便利，是不少國人選擇旅遊排名第一的國家。有網友表示，同事一家4口剛從日本玩5天回來，團費加購物支出一共花了25萬元，認為就算去墾丁天天住五星級飯店，也不會超過這個價錢，因此認為出國玩並不會比國旅省錢，引發討論。

襯墊明顯、走路很晃！她不懂妹子「夏天1單品」 過來人逆風：方便又舒服

天氣超熱，不少人都想出消暑妙方，希望能避免高溫傷害。最近有網友發現，外出用餐的時候看到有女孩穿著「罩杯式」的背心出門，認為襯墊超明顯，走路很晃胸型又不好看，引發熱議。

台積電員工奧客多？在地人怨「很難搞」 內行人看1特徵秒懂：本來就很怪

台積電給薪大方，是許多科技業人士的夢幻企業。對此，一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

看奧運配炸物！他驚見便當店「單賣雞排」 結帳後喊：CP值超高

雞排是台灣的國民小吃，也很常被拿來當成物價指標。近日有網友發現，他在一家便當店發現有「單賣雞排」，讓他很驚奇，價位讓他也直呼「以CP值來說應該是屌打連鎖店」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。