鹹酥雞訂單「備註至少超過200字」 引出餐飲業苦主共鳴：我懂

日前有一名網友在社交平台上貼出一張照片，照片是一份鹹酥雞店訂單，由老闆發出，僅僅是訂單的部分區塊就有逾200字以上的備註。有網友表示該訂單內容其實可以不用寫那麼多，直接寫「不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下」就好，有餐飲同行則分享自己也曾遇過有特殊要求的客人，也有人表示可以理解為什麼客人會有訂單上這麼多的要求。

該名網友在Threads上發布鹹酥雞店收到的訂單照片，照片是訂單的一部分卻已能見到200字以上的備註，訂單上每個品項都標註「幼童吃」，並且重複不加任何調味粉和調味醬、不要沾到胡椒粉因為小孩不吃辣、要摺紙袋封口等要求，而該名老闆網友也直言，「這只是間路邊攤炸物不是高級的五星級餐廳」。

許多網友認為，該名客人可以長話短說，「這位家長該學的是條列式表達……，寫得落落長幹嘛」、「明明可以簡單註明的事」、「直接寫無調味就好，為什麼客人要寫那麼多，前炸雞老闆路過」、「寫太多而已，簡單一句『不要任何調味，麻煩老闆開口折起來一下，感恩』」、「一句：『我要原味的，什麼都不用加，不用餐具就好』」、「好廢紙」。

也有從事餐飲業經驗的網友分享自己也遇過類似的客人，「我做夜市也遇過欸，要我所有的東西都過水不要沾到辣油因為他的孩子腸胃炎，你就不要點麻辣鴨血給他吃啊」、「欸我也有接過類似的單子，那時候在早餐店，客人寫一大堆因為他吃素：『請把所有餐具都洗過，我吃全素，不可以碰到有肉的廚具』，然後我們就把訂單退掉了，因為他點了一個漢堡，裡面有醬，醬有五辛跟葷」、「在早餐店打工，有些小孩的家長會說蛋餅不要醬油、不要胡椒粉，漢堡不要放沙拉醬，紅茶幫他加水才不會這麼甜，有時候很忙還要注意這些真的很累……」。

也有網友替該名客人緩頰，表示能懂為什麼客人備註不加調味粉，「我小孩一歲多，沒辦法煮三餐時會買炸物店的蔬菜、玉米、菇類給他吃，大人吃薯條、甜不辣、米血或加工食品，小孩吃的也會請店家不要灑任何調味，這樣的要求真的很多嗎」、「我們家的孩子一點點辣都不吃包括胡椒粉，出去吃飯超苦惱，大概可以體會這人客的心情！孩子的舌頭真的很敏感」、「好像有點懂這位客人啦，我有點過無調味的」、「能夠理解，有些高敏小孩真的會不吃而且因此哭鬧，父母也許一整天或好幾天下來已經因為孩子筋疲力盡，只想要好好吃一點精神糧食，無力自煮，不過辛苦工作人員了」。