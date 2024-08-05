下班還健身！他驚竹科人精神好 業內人曝心酸：低成本續命法

在不少人心中，科技業幾乎與加班畫上了等號。近日卻有網友發現，不少科技業者都會在下班之後跑步、健走或是打球，驚訝他們「還能這麼有精神」。

原PO在Dcard以「 為什麼科技業的人都會做健身、腳踏車、跑步等等的休閒」為題發文，表示自己每晚8、9點下班，都能看到不少30到50歲的人在進行跑步、打球、健走等活動。原PO表示自己經過的地方都是新大樓，房價在2000萬以上，因此他推斷這附近的住戶都是「竹科人」。

原PO表示自己在傳產工作，幾乎每天都加班3到4小時，下班後「累得要死」，連坐在沙發上都可能不小心睡著，沒心思進行其他活動。這些竹科人照理來說應該更辛苦，卻還是這麼有精神，讓原PO疑惑他們的體力怎麼這麼好。

文章引來不少科技業人士留言，部分網友表示這是為了維持健康，「因為上班一直坐著容易胖，所以再怎麼累都要逼自己去運動。有些學長其實年紀不大，但那肚子真的超級大」、「因為運動是少數成本低沒有副作用的續命方法」、「健康啊，沒健康的話賺那麼多有什麼意義」、「工作一陣子就知道身體越來越差，如果再不運動，賺來的錢也只是拿去買藥吃而已」、「不健身怎麼有體力工作」。

還有網友表示運動是用來釋放壓力的，「其實越是壓力大的工作，越需要規律運動調劑身心，才能維持工作效率，不然會越做越累，身體越來越糟」、「上班是腦袋累，運動可以放鬆大腦」、「不是運動養身心、找朋友打鬧聊天，就是看精神科啊，這年紀社交少了就剩運動」、「運動時候專注在其他地方，大腦反而不會再繼續思考，才能真正的休息」。

也有網友表示這不能代表竹科人輕鬆，「你在這些場所當然會看到這些人，生不如死的還在辦公室、無塵室，或是倒在家裡」、「因為你不知道的是，那些人運動完要回公司繼續上班，才不是回家勒」。