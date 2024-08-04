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一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

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一家4口遊日5天花25萬 他笑「盤子」：墾丁住5星不用20萬

聯合新聞網／ 綜合報導
日本街道乾淨、人民有禮貌、生活機能便利，是不少國人選擇旅遊排名第一的國家。圖為北海道神宮。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影
日本街道乾淨、人民有禮貌、生活機能便利，是不少國人選擇旅遊排名第一的國家。圖為北海道神宮。聯合報系資料照片／記者鍾維軒攝影

日本街道乾淨、人民有禮貌、生活機能便利，是不少國人選擇旅遊排名第一的國家。有網友表示，同事一家4口剛從日本玩5天回來，團費加購物支出一共花了25萬元，認為就算去墾丁天天住五星級飯店，也不會超過這個價錢，因此認為出國玩並不會比國旅省錢，引發討論。

原PO在PTT以「到底是誰在洗出國玩比國旅便宜？」為題，指出公司裡有一位同事，日前剛帶著家人從日本旅遊回來，4口之家玩5天，平均一人團費5萬，加上買東西的開支，前後一共花了25萬。原PO覺得很不可思議，認為就算一家4口從台北南下前往墾丁，每晚都住五星級飯店，應該也不會花到20萬，好奇「到底是誰在帶風向『出國比國旅便宜』，害同事被敲盤子」。

貼文一出，不少網友留言，「你要先扣掉機票錢，再去比較」、「5萬是含機票錢和團費，要扣掉這些費用再跟國旅比」、「國旅就交給你了，我去比較貴的」、「有拿刀子架著你買嗎？你可以窮遊啊！只看不買」、「我覺得是出國會買很多東西，但國內旅遊不太會買那麼多東西」、「回到問題本質，人家玩得開心的話，外人有什麼意思好插嘴的？」、「國旅真的住宿貴、品質又低就是了，我大阪住APA酒店，星期五入住每晚1千多元，還有免治馬桶跟浴缸」、「去日本5天vs.去墾丁5天，廢話，當然選日本，都是盤，但日本絕對比較好玩」。

有網友分析，出國玩花費多寡，主要取決於你想「跟旅行團」或「自由行」，再來就是航空公司的等級。許多網友表示，「誰叫你要跟團，盤」、「懶得自己安排行程給旅行社賺，是在叫啥」、「自由行很便宜，剛從北海道回，2個人7天不到8萬台幣（包含買東西）」、「自己不想規劃，花費貴一點不是合理的嗎？年底要去日本9天8夜，一個人機加酒也才差不多3萬5」、「要看情況啦！你來回搭星宇、長榮當然貴」、「我也暑假去大阪啊！3天含機票3萬出頭左右，因為我回來搭星宇，貴很多就是了」。

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