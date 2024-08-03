襯墊明顯、走路很晃！她不懂妹子「夏天1單品」 過來人逆風：方便又舒服

天氣超熱，不少人都想出消暑妙方，希望能避免高溫傷害。最近有網友發現，外出用餐的時候看到有女孩穿著「罩杯式」的背心出門，認為襯墊超明顯，走路很晃胸型又不好看，引發熱議。

一名網友在Dcard發文指出，外出用餐的時候，看到有女孩穿著白色「罩杯式」的背心，沒有在加其他上衣，原po表示，背心裡的襯墊超明顯，加上女孩本身屬於豐滿的體型，走路很晃之外，胸型也不好看「很擔心她會下垂」，好奇「也有女孩會單穿這一件出門嗎？」

文章曝光後也引發熱議，不少人認為管太多，「擔心太多了吧，人家可能只重視穿舒服就好，大胸下垂是很自然的，胸型也是天生的」、「胸型是天生的，沒有露點的話，主觀的好看或不好看關別人什麼事？」、「我覺得原po在意太多了，別人覺得自己好看，自己愛穿就好」。

不少過來人也說，「會啊⋯我每天上衣都只穿這個⋯無敵方便」、「我會，但我都穿短版的，穿這種超級舒服，不用穿內衣，套上就可以出門」、「我大E也都單穿這個出門捏，外面頂多加個薄外套」、「我單穿耶，熱爆了」、「我會啊，這明明是很正常的衣服」。