台積電員工奧客多？在地人怨「很難搞」 內行人看1特徵秒懂：本來就很怪

台積電給薪大方，是許多科技業人士的夢幻企業。對此，一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積員工在外面都被當奧客？」為題，指出最近跟在餐廳打工的新竹親戚聊天，對方抱怨「只要看到掛著台積識別證的客人，10個有8個都很難搞」，像是口氣差、餐點比較慢上或沒有主動補水就容易生氣，常常會大聲要經理出來解釋，讓他驚訝「台積員工在外面風評真的這麼差嗎？」。

貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「這就是台積DNA，能在裡面活下來的，通常講話都這樣，沒這種DNA的早就都下山了」、「確實，我司蠻多台積逃來的，個性基本上自帶優秀感光環，以高姿態在跟人講話，講話就是各種酸」、「他們在公司就是這樣嗆人的」、「到外面吃飯狗牌還不拿下來，本來就怪怪的」。

不過，也有不少網友留言緩頰，認為不能以偏概全，回應「應該不能說全部，台積在新竹園區人數最多，也是有謙虛、有禮貌的台積員工」、「我在一線IC好像不至於這麼誇張，人格、溝通啥的都正常人」、「其實並非全部，跟人的本身個性和休養有關」、「在銀行上班，看到職業為台積電員工，其實遇過9成態度都還蠻好的欸」。