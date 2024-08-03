快訊

鳳梨控罔腰盜刷爆「案外案」 被問為何打人？他引用周星馳電影橋段：屢試不爽

熱爆！台北信義39.4度全國最熱、台大37.8度

女粉絲玩「真心話大冒險」！控一夜遭3男藝人輪番性侵敗訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電員工奧客多？在地人怨「很難搞」 內行人看1特徵秒懂：本來就很怪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。示意圖，記者余承翰／攝影
一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。示意圖，記者余承翰／攝影

台積電給薪大方，是許多科技業人士的夢幻企業。對此，一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台積員工在外面都被當奧客？」為題，指出最近跟在餐廳打工的新竹親戚聊天，對方抱怨「只要看到掛著台積識別證的客人，10個有8個都很難搞」，像是口氣差、餐點比較慢上或沒有主動補水就容易生氣，常常會大聲要經理出來解釋，讓他驚訝「台積員工在外面風評真的這麼差嗎？」。

貼文一出後，不少網友都認同，紛紛表示「這就是台積DNA，能在裡面活下來的，通常講話都這樣，沒這種DNA的早就都下山了」、「確實，我司蠻多台積逃來的，個性基本上自帶優秀感光環，以高姿態在跟人講話，講話就是各種酸」、「他們在公司就是這樣嗆人的」、「到外面吃飯狗牌還不拿下來，本來就怪怪的」。

不過，也有不少網友留言緩頰，認為不能以偏概全，回應「應該不能說全部，台積在新竹園區人數最多，也是有謙虛、有禮貌的台積員工」、「我在一線IC好像不至於這麼誇張，人格、溝通啥的都正常人」、「其實並非全部，跟人的本身個性和休養有關」、「在銀行上班，看到職業為台積電員工，其實遇過9成態度都還蠻好的欸」。

台積電 奧客 新竹

延伸閱讀

救晶圓代工！英特爾挖角這名大將…陸行之批「不如找台積電退休高層」

碩士畢面試台積電4次皆落榜！她嘆「沒台積DNA嗎？」 網安慰：有人9次

台積電1990年徵才廣告曝！他嫌起薪低 業內人士揭：退休領3千萬

台積電技術稱霸全球…為何美國學不來？ 內行人曝背後真相

相關新聞

台積電員工奧客多？在地人怨「很難搞」 內行人看1特徵秒懂：本來就很怪

台積電給薪大方，是許多科技業人士的夢幻企業。對此，一名網友分享，近期和新竹親戚聊天，得知台積電員工若帶識別證消費，「10個有8個都很難搞」，像是口氣差、遇到小事就容易生氣、甚至要經理出來解釋。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

看奧運配炸物！他驚見便當店「單賣雞排」 結帳後喊：CP值超高

雞排是台灣的國民小吃，也很常被拿來當成物價指標。近日有網友發現，他在一家便當店發現有「單賣雞排」，讓他很驚奇，價位讓他也直呼「以CP值來說應該是屌打連鎖店」。

早上8點超商無店員結帳！門貼「道歉啟事」 顧客嘆：恐變常態

台灣的超商普及、密集度高，更有許多門市是24小時營業，十分便利。不過昨（1）日有民眾前往超商卻發現店內一位店員都沒有，沒有人可以結帳，店門口甚至貼出「道歉啟事」，引發網路討論...

為何不願生小孩？他舉民法「明明對父母有利」 網分析3點：資源問題

現今年輕人因為社會上的壓力、家庭安排等原因不願意生小孩，一名網友發文提出質疑，列舉出民法條例，「明明目前法規看上去對生育的父母很有利， 但是生育率卻還是那麼低？」網友則列出三點可能原因，分析不願意生小孩的可能因素...

不愛狗、不養狗…就不會棄狗？ 她談流浪狗議題劍指「愛狗人士」

你養過寵物嗎？多數人選擇養可愛貓狗當寵物，是希望有貼心的寵物可以陪伴身旁。明明愛貓愛狗人士愈來愈多，但為何流浪貓狗卻愈來愈多？就有一位女網友在Threads發文直指流浪貓狗的問題都是源自「愛狗人士」，更提出「不養狗的人才不會棄狗」的觀點，引發熱議。

醫護警消目睹災難現場創傷難解 網苦訴：腦海反覆夢中驚醒

昨（31）日高雄氣爆屆滿10年，日前一名護理師網友在社交平台上發文直指，台灣對於醫療專業人員的訓練不重視面對情緒與壓力，並指出EMT（緊急醫療技術員又稱救護技術員）常要面對怵目驚心的現場，像是身首異處、斷肢噴飛的場景，而社會對於專業的期待，又讓EMT不能輕言害怕，該名網友也曾從EMT同仁口中得知有名學長深受重大災難現場的惡夢所困擾，而該名網友也表示曾急救過嚴重外傷、倒臥血泊的病人，至今仍無法忘記當時場景，貼文底下急診護理師、警察網友表示認同，並分享自身經歷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。