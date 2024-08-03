看奧運配炸物！他驚見便當店「單賣雞排」 結帳後喊：CP值超高
雞排是台灣的國民小吃，也很常被拿來當成物價指標。近日有網友發現，他在一家便當店發現有「單賣雞排」，讓他很驚奇，價位曝光也直呼「以CP值來說應該是屌打連鎖店」。
一名網友在Dcard發文指出，最近因為奧運比賽期間，每天都是守在電視前觀賞轉播，這時一定要搭配吃的喝的。他昨天一樣在外面覓食發現，一家連鎖便當店居然開始「單賣雞排」，一個售價79元，蠻大一塊，外皮香酥、裡面汁也很開胃。
原po表示，現在其他連鎖雞排店一個幾乎都要100元了，大讚「以CP值來說應該是屌打那些連鎖店了」，也認為便當店這樣很聰明，不用裝飯和配菜，拿了就可以走。
網友看完也紛紛留言，「79元真的很佛耶！現在雞排賣90~100真的都很正常」、「這麼厚才79，佛佛」、「上周才吃，真的大！」、「第一次跟公司訂的時候看到是紙袋裝也超開心！」、「讚耶」、「我都吃椒麻雞」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言