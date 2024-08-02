早上8點超商無店員結帳！門貼「道歉啟事」 顧客嘆：恐變常態

台灣的超商普及、密集度高，更有許多門市是24小時營業，十分便利。不過昨（1）日有民眾前往超商卻發現店內一位店員都沒有，沒有人可以結帳，店門口甚至貼出「道歉啟事」，引發網路討論。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示早上約8點到台北市內湖區港墘捷運站旁的超商，看到店內燈火通明，但店裡竟沒有半個店員，仔細一看發現玻璃上貼著一張員工手寫的告示，上面的內容為「由於早上我還有其他工作，早班未來上班，故無人結帳，稍後才有人來，請見諒，不好意思，造成不便」，超商唱空城的畫面讓原PO不禁好奇：「話說，店長呢？」

有網友留言表示「看起來是早班沒來，大夜班白天還有其他工作，時間到一定要下班的關係，所以我猜是大夜班貼的」、「東西不會被偷嗎」、「大門不能先鎖起來？沒人顧店很容易被偷耶」、「超商自己關門停止營業，屬於重大違約」、「真・無人商店」、「店家只想省人力只會讓人更想離職」、「有可能店長自己去支援其他店了，很多店長是開2-3間的」、「覺得以後這種事，只會越來越多變成常態」。

也有人指出「其實超商很缺工，不是不想補人幫忙，而是真的沒人應徵」、「現在很多店家不只大夜，連早班都只有一人守，看到大排長龍要買咖啡又結帳的人潮，都覺得店員好辛苦」、「上完大夜還有其他工作，真的好辛苦…」、「之前在上大學時在某家直營便利商店擔任副店長，早上8點上班，因店長放假須待到大夜來才可以下班，到大夜準備交班的時段，一直遲遲未見人來，後來才知道大夜不做了，跟店長反映隔天早8的課不能翹，店長只說他今天休假讓我撐一下，結果我就這樣撐到隔天6點回家洗澡，去上早8的課到下午5點下課，整個人快虛脫」、「以前在便利商店早班都有兩人，業務還沒現在多，現在業主為了省錢常常只請一位，但業務卻是以前的好幾倍，所以這種事情也經常發生」。