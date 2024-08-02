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為何不願生小孩？他舉民法「明明對父母有利」 網分析3點：資源問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文提出質疑，列舉出民法條例，「明明目前法規看上去對生育的父母很有利， 但是生育率卻還是那麼低？」圖／ingimage
一名網友發文提出質疑，列舉出民法條例，「明明目前法規看上去對生育的父母很有利， 但是生育率卻還是那麼低？」圖／ingimage

與傳統觀念不同，現今年輕人因為社會上的壓力、家庭安排等原因不願意生小孩。一名網友列舉出民法條例提出質疑，「明明目前法規看上去對生育的父母很有利，但是生育率卻還是那麼低？」其他人則列出3點可能原因，分析不願意生小孩的可能因素。

一名網友在Dcard發文，稱現在網路上對於生小孩的事前條件太高了，其實根本不需要把自己搞得太累，只要合法撫養小孩、不要虐待就沒問題了，況且「生小孩帶財」，有到國中的義務教育，孩子滿15歲就可以工作了，政府還要增加育兒補貼，「為什麼感覺還是沒什麼人生呢？」

原PO接著表示，根據民法1118條，子女不能因為沒錢而不撫養父母，那怕父母能工作但沒錢，子女還是得盡起撫養父母的責任，此條法律明明對生育的父母很有力，為何生育率還是很低呢？

此文一出，立刻引起網友熱議，有網友列舉3點可能影響生育率的因素，反映了年輕人的心聲，「社會不友善，對比歐美甚至是最近的日本，台灣社會對小孩非常不友善，政府的親子設施少又糟」、「托兒、托嬰、學校非常難排」、「家長虛榮心作祟覺得既然是要這樣養，花費太高，跟奢侈品一樣」

此外，有不少網友認為「生小孩帶財」的想法太落伍，給孩子正常的成長環境和陪伴更為重要，「因為現在的人比較有良心，或是看事情比較通透。如果給不起正常的環境，不生也是一種善良」、「看完原PO腦洞大開的發言，身為一個媽媽跟一個在教育現場第一線的老師，您還是不要生小孩好了」、「有沒有花時間高品質陪伴，有沒有在成長路上引導孩子不走歪，我覺得才是養一個小孩更需要重視的成本」。

生育 育兒

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