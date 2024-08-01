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不愛狗、不養狗…就不會棄狗？ 她談流浪狗議題劍指「愛狗人士」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，流浪貓狗議題都是「愛狗人士」的問題，不養狗的人才不會棄狗。流浪狗示意圖。圖／ingimage
一名女網友表示，流浪貓狗議題都是「愛狗人士」的問題，不養狗的人才不會棄狗。流浪狗示意圖。圖／ingimage

你養過寵物嗎？多數人選擇養可愛貓狗當寵物，是希望有貼心的寵物可以陪伴身旁。明明愛貓愛狗人士愈來愈多，但為何流浪貓狗卻愈來愈多？就有一位女網友在Threads發文，直指流浪貓狗的問題都是源自「愛狗人士」，更提出「不養狗的人才不會棄狗」的觀點，引發熱議。

「不要拖大家下水」，原PO表示，大多數的人都不養狗，也不是愛狗人士，但愛狗人士愛把流浪狗議題推到「人」身上。她認為「流浪狗（的）問題都是『愛狗人士』（的）問題。不愛狗，根本就不養狗的人才不會棄狗」。

貼文一出，有人補充說道，「妳漏了一個族群，很多自以為愛狗，卻在養狗後發現原來沒有這麼愛的那群人，就是製造流浪狗的主力，所以才說是人的問題，幫妳找到答案了」、「還有另一族群，愛狗愛到用棄養，掩飾自己餵浪犬到多子多孫，都沒發覺自己就是野外繁殖場股東」。

然而針對原PO對「愛狗人士」的論述，有網友則持不同看法，「嘴上講講愛狗，實際上飼養方法根本虐狗的人，根本不叫愛。動動嘴巴很容易，真正愛狗的人才不會讓狗在外面風吹日曬雨淋，吃發臭廚餘喝青苔水，還不幫狗結紮，讓可憐的狗一直生，最後狗生病了、老了或他（主人）要搬家了，把狗籠打開、鍊子解開，讓牠變流浪狗，這就是不愛，這就是鄉下浪狗製造的主力族群」。

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