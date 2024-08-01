醫護警消目睹災難現場創傷難解 網苦訴：腦海反覆夢中驚醒

昨（31）日高雄氣爆屆滿10年，日前一名護理師網友在社交平台上發文直指，台灣對於醫療專業人員的訓練不重視面對情緒與壓力，並指出EMT（緊急醫療技術員，又稱救護技術員）常要面對怵目驚心的現場，像是身首異處、斷肢噴飛的場景，而社會對於專業的期待，又讓EMT不能輕言害怕，該名網友也曾從EMT同仁口中得知有名學長深受重大災難現場的惡夢所困擾，而該名網友也表示曾急救過嚴重外傷、倒臥血泊的病人，至今仍無法忘記當時場景，貼文底下急診護理師、警察網友表示認同，並分享自身經歷。

該名護理師網友在社交平台Threads上發文質問，「專業難道就不需要被關懷嗎？」她透露其實台灣對於醫療人員的訓練並沒有教導如何面對「災難」，並透露EMT面臨的災難衝擊最大，她指出，「當民眾打了電話尋求醫療處置，EMT到了現場所面對的，也許是讓人無法接受的場面」，更進一步說明重大社會災難如：高雄氣爆、八仙塵爆、台南大地震等，都是EMT第一個趕到現場，而針對其他非重大社會災難的案件，該名網友也希望讀者思考，想救人的專業人員能否接受身首異處、斷肢噴飛的場景。

該名網友也分享自己曾耳聞EMT同仁的學長，去過重大災難現場後，便一直深受現場場景的惡夢所擾，而該名護理師網友也表示，自己曾遇過被吊車高處掉落物砸中頭的病人，也永遠忘不了對方一大塊顱骨卡在鼻腔裡面、倒臥血泊，而自己一邊替對方做CPR一邊進急救區的場景，並在文末總結，「死亡這回事，是經歷千萬遍都不會習慣的事，每次經歷都還是會難過，所有人，都是假裝沒事罷了」。

此篇貼文引起急診護理師及警察網友的認同，「我也是急診的護理師，同樣總是目睹著生離死別的無常，不管是面對慘案現場的院前，還是前線接收的院後，那些痛苦哀嚎和血淋淋的畫面，在當下因為職責與工作不由得的得去埋首處理……那些情緒和感受無法言語的壓迫著，在無人的時候一直不斷迴盪在腦海，甚至夢裡，然後不斷的驚醒和經歷」、「當我們從警專畢業，大概是20歲左右，下單位受訓完就得馬上上線。正該是享受美好青春、大學自由的年紀，我們卻已經在血與火之中奮鬥。別說殘肢了，僅僅是日常的車禍、大出血、酒鬼挑釁，我們只有受過醫療上的技術訓練，但沒人教過該怎麼跟這些患者接觸，怎麼安撫他們崩潰的情緒。然後，我們自己又該如何調適那些畫面的衝擊」。