一家人遊高雄愛河...半夜突傳「噠噠噠噠」敲窗聲 他目睹2歲兒險跳下去

本周日（8月4日）就是一年一度的農曆七月鬼門開，目前仍正值暑假期間，許多人出遊也會格外小心。近日有網友回憶一家人曾至高雄旅遊，入住愛河附近某家飯店，凌晨卻聽到窗外傳來「噠噠噠噠」的敲擊聲，隨後2歲半的兒子差點要從落地窗跳下去，頭離落地窗的窗軌只有20-30公分的距離。

男網友在臉書社團「靈異公社」發文，他們一家三口至高雄玩，回到飯店就寢後半夜3點被窗外一陣「噠噠噠噠」玻璃敲擊聲吵醒，聲音來自落地窗左側窗簾，但窗簾並無移動，因此判斷是從外面窗戶敲的，他拉開窗戶後瞬間聲音就停了，外面也沒有人，這時他已經起雞皮疙瘩睡不著了。

怎知到了凌晨4時33分又有狀況，兒子睡在他和老婆中間突然爬起來，眼睛還睜開以類似跳水的姿勢往落地窗方向跳下去，只差一點就要撞到落地窗的窗軌，還好原po有立即接住兒子，此時兒子卻又變成雙眼緊閉，當下他就覺得應該是遇到那個了。

貼文一出，不少網友留言分享相同經驗，「我女兒也遇到，在高雄某家飯店，我們是睡3張小床的，一直搖女兒的床，不讓她睡覺」、「哇靠，這兇」、「以前高中畢旅也住過愛河旁附近飯店，那時候也有遇到靈異事件，一開始在窗簾那覺得頭暈了一下」。

另也有人問原po「有問兒子是不是做夢了嗎之類的？」、「我住過，沒發生什麼特別的事，會不會是風切+夢遊剛好一起發生？」、「也不一定是飯店問題，去愛河可能不小心帶回去」。

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