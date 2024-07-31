不停接到推銷借貸電話該怎麼辦？ 網友出奇招對付

借貸、推銷電話相信大家都不陌生，但每天都接到這類電話，實在是讓人感到厭煩。就有網友氣到上網發文，憤怒表示「卡友就活該被騷擾嗎？」吸引到不少有趣的回覆。

一名網友在PTT論壇以「卡友就活該被騷擾嗎？」為題發文，表示自己每個月幾乎都會收到簡訊或電話騷擾要不要貸款，讓他生氣直呼「卡友就這麼賤要你借錢給我嗎？」

對此，有許多網友產生共鳴，「我都接起來聽他們講話」、「叫他用寄的還是會廢話一堆」、「之前最扯的銀行，接到電話說在騎車，對方直接說我看你也不像在騎車再掛我」、「狂收到茶莊車貸電話」。

更有人幽默回應「幸好都是聲音甜甜的正妹打給我」、「男的直接掛斷加封鎖」、「找個鍋子蓋住手機，然後拿筷子敲鍋子」、「我都貸好貸滿，沒人理了」。不過，有網友認為原PO可能是在當初辦卡時，未注意而勾選到「同意行銷」（銀行未經授權，並不會擅自打電話），才可能不停地收到禮貌騷擾電話。

網友們也建議原PO，可以在手機上安裝來電辨識。現今智慧型手機上就有不少應用程式可以提供「過濾來電」的功能，在接聽通話之前可以先透過上方顯示的來源，選擇是否要接起這通電話，避免來路不明的直銷或是詐騙。