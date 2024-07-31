喝星巴克遭同事酸有錢 網教回他：我們一樣管不住自己的嘴

上班族每天早上踏進公司都要應對各種挑戰，因此不少人會選擇用一杯咖啡來開啟新的一天。有網友則上網發起討論，詢問大家買星巴克咖啡，若遭到同事酸言酸語，會如何回應？

一名網友在Threads上發文提出討論，「你點了杯星巴克，同事看到後說『你蠻有錢嘛』每天喝這麼貴的咖啡，你怎麼回應？」

貼文發布後吸引網友們討論，部分網友表示可順勢應對，「對啊，我就喜歡喝啊！一定要笑著講，眼睛直勾勾的看著他」、「會故意回他～星巴客還好吧」、「被你發現，我只是來體驗人生的」、「對啊，所以你要多多努力喔」。

少數外向敢言的網友則喜歡直球對決，「我喜歡喝比較酸的咖啡，同事在旁邊酸那種」、「你沒喝也沒比較有錢」、「你窮又不是我的事」、「因為我很貴，而你是便宜貨」、「因為我跟你一樣，管不住自己的嘴」。

也有網友仔細分析現在咖啡在市場上的價格定位，「我一年跑好幾十家獨立咖啡店，每次點拿鐵一定是破百起跳，很少見到一杯拿鐵不到$100的，多去走走獨立咖啡店，就知道星巴克還算便宜，如果只是要喝便宜的咖啡，不如去買超商咖啡或是路易莎。」

一杯咖啡的價錢小至45大到145都有，願意花多少錢購買則是因人而異，若星巴克被拿來當作衡量「有錢」的標準，有網友直言「格局顯得很小」。