讚！小兄妹坐高鐵博愛座...見孕婦即熱心讓座 女童1動作暖哭網友

讓座理應發自內心，真誠行為才是暖心！台灣有女生表示，日前見到有2兄妹坐在高鐵博愛座（港稱「關愛座」），母親則隔着走廊坐在另一側，正忙於處理其他事情，其間有1名孕婦上車，女童見狀打算讓座，但遭到孕婦婉拒，男童見狀直言「阿姨給您坐，我（男童）可以跟妹妹一起坐」，未等對方回應，男童雙腿張開讓胞妹坐下，雙手環抱對方。孕婦笑問他們從何處學懂讓座，女童表示從兄長學到，男童則指是「妹妹還沒出生時，讓位給媽媽的大哥哥教我（男童）的」，女童更向孕婦孩子表示「換你嘍，接棒」，表現真誠。

多名網友表示看完淚崩，「眼淚直接溢出，這種溫暖超大力」、「這個故事應該拍成博愛公益廣告」、「先不管這些故事是真是假，但是你的文筆會讓人想繼續看下去，真的好暖心好感動」。

原PO在Threads表示，日前有2名孩子與母親乘搭高鐵，年幼兄妹坐在博愛座，隔着扶手牽手，母親則相隔了走廊坐在另一側，正忙於處理其他事情。列車到了某個車站，有1名孕婦上車，女童立即站了起身，咬字清楚表示「阿姨，這裡讓給您（孕婦）」，孕婦先道謝，但明言「阿姨很快就到了」，而且叫女童快坐下，稱在車廂站起來很危險。

女童聞言放棄，但向兄長嘟起嘴巴，今次輪到男童站了起來，並指「阿姨給您坐，我（男童）可以跟妹妹一起坐」，沒有等到孕婦拒絕，男童坐在胞妹的座位，雙腿張開讓她坐下，雙手環抱妹妹。

孕婦向2位孩子的母親點頭示意後坐了下來，再次道謝和詢問是否學校老師教導他們讓座，他們一起搖頭，女童表示「是哥哥教的」，男童則指「是妹妹還沒出生時，讓位給媽媽的大哥哥教我（男童）的」，母親聞言露出微笑。

最後女童突然想通，小手握拳輕輕碰上孕婦的肚子，表示「換你嘍，接棒」。

貼文感動不少網友，留言指「今天最暖的故事」、「最後一句害我抽衛生紙了！ 真希望善意能一直一直傳下去」、「真的直接拍成廣告啦」，亦有人質疑事件的真確性，但都表明深受感動，直指原PO文筆好，文章能觸動人心。

（Threads）

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文章授權轉載自《香港01》