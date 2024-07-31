應援巴黎奧運「帶中華民國國旗」被沒收 他曝公告：請遵守1協議

巴黎奧運賽事如火如荼進行，各國選手為獲得獎牌及榮耀背水一戰，也吸引許多人想到場應援，但卻有網友表示，現場禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，更透露比賽時有很多人的國旗被收走，不僅如此若臉上畫著台灣國旗進場，也會被工作人員要求塗掉，對此有網友解釋「這就是奧委會的規定」。

該名網友在Dcard以「巴黎奧運禁止攜帶台灣中華民國國旗進場？」為題發文，表示巴黎奧運會將禁止觀眾攜帶中華民國（台灣）國旗進入比賽場館，並透露朋友在看某場比賽時，聽說很多人的國旗被收走，而從原po貼出的現場公告中可見，除了台灣以外俄羅斯、白俄羅斯的國旗，也被列為禁止攜帶進入體育場的旗幟。

文章曝光，網友們紛紛表示，「當然不行阿你覺得為什麼我們要用中華台北，要用會旗」、「臉上有國旗🇹🇼紋身貼紙就被擋在門外，只好把紋身用掉才能進場」、「之前好像有人會拿薩摩亞的國旗進去，因為長得蠻像的」、「很正常啊，國際又沒承認你台灣，讓你用中華台北的名義參加比賽，而不是拒絕讓你參賽已經很好了」。

有內行人就解釋這項規定，國際奧委會主辦的比賽一直都這樣，「這是奧運會，故請遵守『洛桑協議』，帶中華奧會旗幟去給中華隊加油」、「這就真的是現在奧運的規定，只有會員國的旗幟可以入場，台灣參賽因為是用Chinese Taipei，所以台灣國旗就是不能入場」。