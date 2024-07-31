職業選手難培養？他問是否願讓小孩練體育 網曝台灣與他國的差異

這次的巴黎奧運，既有不少小將初次登上奧運舞台，也有一些老將獻上最後一舞，這讓人們開始關注體育選手培養的問題。近日有人發文，詢問網友會不會讓自己的小孩去練職業運動，引起熱議。

原Po在PTT以「願意讓小孩去練職業運動嗎？」為題發文，表示在台灣許多父母都反對自己的孩子當職業運動員，認為真的能成功的人寥寥無幾，且還要放棄學業專注訓練，風險很大。原Po認為有這樣的社會風氣，台灣在奧運表現不好「也是合理的事情」。

文章引來大量網友留言，不少人認為練體育在台灣沒出路，「高風險，低回報，除非像一些國家全程支持，否則要花不少錢，成功的機率又低。在台灣練體育，真的要有家底支持，否則還不如好好讀書當個社畜」、「沒前途，給我去台積電」、「在台灣投資運動CP值低」。

但也有網友願意讓小孩練體育，「前提是小孩要真的練,不是逃避讀書。逃避讀書隨口說說的那種心態就免了」、「小孩真的熱愛、可以廢寢忘食地練才會鼓勵，否則上不了職業最後兩頭空」、「很多父母也根本不管小孩要做啥，走體育還是相對好的」、「我會用美國的方式來培育，美國一堆運動員還比台灣人會讀書」。

還有網友認為台灣的運動風氣不足，不支持普通人當職業選手，「體育課都拿來上數學課了，你覺得呢」、「我國中高中光是體育課打籃球，父母都生氣了，他們覺得體育課就是找時間背單字」、「有在練的人比你以為的多，但運動風氣也比你以為的少」、「台灣用和北韓、中國、俄羅斯一樣的方式集中訓練少數精英，其他國家都是培育基層運動風氣，再從廣泛人才中找出選手」。